¿Antonio Mohamed deja al Toluca? Equipos interesados y panorama actual del entrenador

El futuro de Antonio Mohamed con el Toluca vuelve a estar en el centro de la conversación, pues se dice que el entrenador argentino podría dejar a los Diablos Rojos en los próximos meses.

De acuerdo con información de Récord, el Turco renovó con Toluca por todo 2026, con una cláusula que lo deja salir del equipo este verano. Se dice que los escarlatas esperan ganar la Concacaf Champions Cup y así retener a Mohamed hasta diciembre, para que los dirija en la Copa Intercontinental.

Antonio Mohamed tiene a su equipo invicto en la Liga MX. ı Foto: Mexsport

Pero caer ante el LAFC en la ida de las semifinales no sería una buena señal, pues en caso de no avanzar a la final el Turco podría terminar su relación con Toluca este mismo verano, lo que sería un problema para el equipo, pero una oportunidad para equipos que necesitan urgentemente un estratega con experiencia.

La fuente señala indica que “Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires”, pero todo depende del futuro inmediato de Toluca, que está con vida en la Liguilla de la Liga MX y que puede alcanzar la final de la Concachampions.

Toluca pierde ante LAFC

Toluca perdió ante el LAFC por marcador de 2-1 en su visita a Estados Unidos por la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Este resultado complica las aspiraciones de los Diablos Rojos de alcanzar la final, aunque no todo está perdido para el cotejo de vuelta, pues los goles fuera de casa son el criterio de desempate.

JUGADORES del Toluca salen tristes del campo, tras la derrota de ayer. ı Foto: Mexsport

Timothy Tillman puso en ventaja a Los Angeles Football Club y Nkosi Tafari selló el triunfo en el añadido. El Canelo Angulo descontó por el bicampeón del futbol mexicano, que en este momento de la campaña y a pesar de la derrota tienen opciones de ganar a nivel internacional y en la Liga MX.

Antonio Mohamed y su cuerpo técnico deberá preparar bien el duelo en casa, pues el conjunto de la MLS ya sabe lo que es ir a México y eliminar a un club de la Liga MX, pues pasó en esta misma edición de la Concacaf Champions Cup, ante el Cruz Azul en la ronda anterior.

El duelo de vuelta entre el Toluca y el LAFC se realiza el próximo miércoles 6 de mayo en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México. El cotejo es en la cancha del Estadio Nemesio Díez, del Estado de México.

aar