“No al racismo, ni al americanismo” La afición del Toluca protesta por los incidentes con Helinho (VIDEO)

Afición de Toluca protesta a las afueras del Nemesio Diez en contra de los insultos racistas a Helinho.

El partido entre el América y el Toluca terminó con varios jugadores sancionados, uno de ellos Helinho, pero también con varios insultos racistas por parte de la afición de las Águilas en contra del jugador de los Diablos Rojos por su incidente con Alejandro Zendejas en el campo de juego.

Sin embargo, este fin de semana, antes del partido entre Toluca y León, la afición de los choriceros se reunió a las afueras del Estadio Nemesio Diez para protestar en contra de lo ocurrido con Helinho, dejando la frase “no al racismo, ni al americanismo”.

Con guantes negros y su playera del Toluca bien puesta, la afición de los Diablos Rojos cantó las mañanitas para festejar el cumpleaños de Helinho y demostrar que están de su lado en este problema que vivió tras varios comentarios racistas.

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Toluca condenó los insultos racistas a Helinho

Después de que Helinho mostrara todos los mensajes racistas que le llegaron por lo ocurrido en el América vs. Toluca, el equipo sacó un comunicado hablando sobre lo ocurrido y alineándose con la Comisión de Género y Diversidad de la FMF para abrir una carpeta de investigación.

“En el Deportivo Toluca Futbol Club condenamos de manera enérgica y categórica los actos e insultos racistas dirigidos contra nuestro jugador Helio Nunes ‘Helinho’ tras su expulsión en el partido contra el Club América el pasado sábado 18 de abril”, se puede leer en el comunicado.

Además, dieron a conocer que “Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales. Este tipo de hechos son absolutamente inadmisibles y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad”.

📄 Comunicado oficial ante los insultos racistas hacia nuestro jugador Helio Nunes pic.twitter.com/1pT5CdRDpr — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

Toluca ya se prepara para ir en busca del tricampeonato de la Liga MX

El Toluca logró una victoria importante sobre el León por marcador de 4-1 a pesar de tener un hombre menos en el campo, con lo que aseguraron estar entre los primeros cinco puestos de la tabla general para afrontar la liguilla del Clausura 2026.

A falta del partido ante el Cruz Azul, los Diablos Rojos se encuentran en la cuarta posición de la clasificación, así que se medirían a La Máquina en los cuartos de final de la fiesta grande del futbol mexicano.

Pero si el equipo de Joel Huiqui llega a ganar su encuentro ante el Necaxa, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed tendrá que verse las caras con el Pachuca en la primera fase de eliminación del torneo.

DCO