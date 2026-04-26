Exjugador del Monterrey golpea brutalmente a su rival en la cara y arma terrible batalla campal (VIDEO)

Esteban Andrada, exjugador del Monterrey, perdió la cabeza completamente en el partido entre el Huesca y el Zaragoza, ya que el guardameta argentino comenzó una terrible batalla campal después de golpear a su rival en la cara en el tiempo de compensación de la segunda parte.

El exportero de los Rayados fue hasta la zona de bancas para reclamarle al árbitro central una acción que estaba revisando en el VAR; sin embargo, el guardameta empujó al capitán del Huesca y terminó siendo expulsado del compromiso tras ver su segundo cartón amarillo.

Pero eso no quedó ahí, ya que después de que el árbitro le mostró la tarjeta roja al exjugador del Monterrey, Esteban Andrada perdió la cabeza completamente y salió corriendo para golpear a puño cerrado a Jorge Pulido en la cara, una imagen que comenzó a dar la vuelta al mundo.

Qué absoluta vergüenza lo del Huesca - Zaragoza pic.twitter.com/HeWW4VgXRK — Pablo Solar (@pablosolar_) April 26, 2026

Esteban Andrada no era expulsado desde hace tres años

El exjugador del Monterrey podría recibir una fuerte sanción después de golpear a Jorge Pulido en la cara tras ver la tarjeta roja en el partido entre el Huesca y el Zaragoza, ya que fue una agresión directa a su rival con un puñetazo en la cara.

Esteban Andrada no era expulsado de un encuentro desde hace tres años; la última vez que ocurrió fue el 8 de abril del 2023, cuando tuvo que salir del partido entre el América y el Monterrey correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2023.

En aquella ocasión, el argentino vio el cartón de expulsión en el tiempo de compensación y solo recibió un partido de suspensión, pero en esta ocasión la decisión final es de la directiva del futbol español para definir el castigo de Andrada.