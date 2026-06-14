¿Quién juega este 15 de junio? Estos son los partido del Mundial 2026 de hoy

¿Cuáles son los partidos de HOY 15 de junio?

La Copa Mundial comenzó este jueves, y durante un mes las y los aficionados del futbol podrán disfrutar de los partidos que disputarán las selecciones de cada país que logró calificar, incluyendo la Selección Mexicana.

Durante la primera semana se han jugado un total de doce partidos; desde el 11 de junio hasta el 14 de junio, por lo que este lunes habrá un total de cuatro partidos para arrancar con la segunda semana del Mundial.

Hasta el momento la Selección Mexicana solamente ha jugado el partido de la inauguración de la Copa Mundial, pero aún le quedan dos partidos pendientes antes de que comiencen los dieciseisavos de final.

Los fans en Guadalajara al mejor estilo Jorge Campos. 🤩#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/be3wvRe3fT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 12, 2026

Calendario de partidos de la Copa Mundial 2026

Los partidos de la Copa Mundial de Futbol que están programados para este lunes 15 de junio son los siguientes:

Grupo H: España contra Cabo Verde a las 10:00 horas desde el Estadio Atlanta, Estados Unidos

Grupo G: Bélgica contra Egipto a las 13:00 horas desde el Estadio Seattle, Estados Unidos

Grupo H: Arabia Saudita contra Uruguay a las 16:00 horas desde el Estadio Miami, Estados Unidos

Grupo G: RI de Irán contra Nueva Zelanda a las 19:00 horas desde el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos

Durante el Mundial de este 2026 las 48 selecciones competirán durante 108 partidos que se realizarán en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá para definir al país ganador de uno de los eventos deportivos más esperados.

104 partidos. Confirmados.



El calendario de la #CopaMundialFIFA 2026™ ⤵️ pic.twitter.com/WuEgMiWhXG — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2025

Luego de que se realizara un sorteo para dividir a las selecciones en 12 grupos, estos equipos deberán demostrar sus habilidades y estrategias en la cancha para poder llegar a las rondas eliminatorias.

Una de las novedades que trae la FIFA este 2026 para la Copa del Mundo está relacionada con la acumulación de las tarjetas amarillas, pues de acuerdo con la página oficial luego de que pase la fase de grupos los jugadores quedarán limpios de estas amonestaciones.

De nueva cuenta se limpiará el historial de tarjetas amarillas de cada jugador una vez que se termine la competición para llegar a cuartos de final, lo que brinda una oportunidad para no llegar a una suspensión durante el mundial.

La final del Mundial 2025 se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, Estados Unidos.

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