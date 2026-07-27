¡Triunfal!

Isaac del Toro firmó una participación silenciosa en la última etapa del Tour de France, pero finalizó su primera aparición en esta competencia como el tercer mejor ciclista del torneo, convirtiéndose en el primer atleta mexicano en subirse al podio debajo del Arco del Triunfo. Mathieu van der Poel fue el ganador de este último episodio después de cerrar la carrera con un final de fotografía.

Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

Durante la última etapa del Tour de France, se vio al mexicano disfrutando el momento, platicando con Tadej Pogacar durante los primeros metros y con una sonrisa por lo que estaba viviendo en su carrera como ciclista profesional.

El Dato: El único ciclista latinoamericano en ganar el trofeo del Tour de France es el colombiano Egan Bernal, quien logró la hazaña en la edición del 2019.

Un cambio de bicicleta por un incidente a 32 kilómetros de llegar al final de la carrera, evitaron que el mexicano ayudara a Tadej Pogacar a llevarse la victoria en la última etapa, aún así la clasificación general se mantuvo y el mexicano celebra su primer podio en el Tour de France.

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Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

Todo se definió el sábado pasado, cuando se dio a conocer que Tadej Pogacar se convertía en el campeón de la edición 2026 del Tour de France y El Torito aseguraba el podio en su primera participación en el certamen.

El Tip: El Tour se corre desde 1903, edición en la que Maurice Garin se convirtió en el primer campeón.

Al último episodio de la competencia se le conoce como etapa de carácter ceremonial o paseo de la victoria, en la que todos los participantes respetan el pacto de no agresión para la clasificación general y no atacan al líder de la contienda, que es el ciclista que porta el maillot amarillo.

LA PRESIDENTA, Claudia Sheinbaum, escribió un mensaje en sus redes para felicitar a Isaac del Toro, tras su tercer lugar en el Tour ı Foto: AP y Reuters

Durante los primeros metros, todos los participantes se abrazan, festejan y felicitan el uno al otro, pero al entrar al circuito final se rompe esta tregua y los velocistas comienzan a pelear por quedarse con la victoria de la etapa, aunque el podio final ya estaba definido.

3 mexicanos han participado en el Tour

Los equipos participantes pasaron al frente del pelotón para tener su momento de gloria, recibir los aplausos del público y tomarse la foto en el Arco del Triunfo.

Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

El UAE Team Emirates, el equipo de Isaac del Toro, fue uno de los primeros en ponerse al frente, los siete ciclistas se abrazaron mientras seguían pedaleando con Tadej Pogacar, el campeón, en medio del grupo y el atleta mexicano a un lado de su compañero celebrando un título más para el esloveno.

Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

El recorrido de la última etapa se recortó de 133 a 89 kilómetros, cancelando el inicio que sería en Thoiry para que la carrera se llevara a cabo únicamente en el circuito de París, esto por los incendios forestales que se han presentado en Francia.

Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

En los últimos 20 kilómetros de la etapa, la pelea por la victoria se encarriló a solamente cuatro competidores, Pogacar, Van der Poel, Evenepoel y Pedersen, quienes pedalearon hasta el último metro por las calles de París para cerrar el Tour de France en lo más alto del podio.

Isaac del Toro, primer mexicano en subir al podio del Tour de France ı Foto: AP y Reuters

En los últimos 5 mil metros en la competencia, la pelea por el primer puesto de la Etapa 21 quedó entre Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel, una lucha hombro a hombro, llanta a llanta y que fue muy física hasta los últimos metros.

Al final del recorrido, fue el ciclista neerlandés el que se quedó con la victoria con un final de fotografía, ya que el pelotón que venía atrás de él comenzó a apretar al líder de la contienda y Tadej Pogacar cedió el primer puesto en la recta final.