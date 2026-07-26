Querétaro remonta al Pachuca a domicilio al minuto 94 en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026

Alí Ávila celebra uno de sus dos goles en el triunfo del Querétaro ante el Pachuca.

Alí Ávila definió con la zurda al minuto 94 para darle al Querétaro sus primeras unidades del Apertura 2026, al imponerse 2-1 como visitante al Pachuca en el Estadio Hidalgo, sede del último encuentro de la Jornada 2 de la Liga MX.

El atacante venezolano Salomón Rondón hizo el primer gol de la tarde apenas al minuto 3 con un remate de cabeza, a servicio de Oussama Idrissi, para poner al frente a los Tuzos.

¡Bandita de QuerétaRock, qué noche la de hoy en el Hidalgo! 🤟💙🖤



Aquí les dejo el segundo gol de Alí Ávila y segundo de @Club_Queretaro ante Tuzos.



¡Qué recurso del centro delantero!#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J2 | #AP26 | #PACQRO pic.twitter.com/BL7SwgBIps — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

¡Muy GALLOS que salieron esta noche los del @Club_Queretaro! 💥



Aquí les dejo el gol de Alí Ávila con el que los visitantes empataron el marcador. 💙🖤



Excelente cabezazo. 🐓#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J2 | #AP26 | #PACQRO pic.twitter.com/SU4Om4nULr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

Alí Ávila, la estrella del Querétaro en Pachuca

Alí Ávila consiguió el empate para Gallos Blancos en el complemento, cuando al minuto 58 abatió con un remate de cabeza a Carlos Moreno, luego de un centro de Bayron Duarte.

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Cuando el choque en la cancha del Hidalgo agonizaba apareció de nueva cuenta Alí Ávila, canterano del Monterrey, para conseguir su doblete y la anotación que le dio a Querétaro su primera victoria del Apertura 2026.

Pachuca sufre su primera derrota del Apertura 2026

La agónica derrota representó el primer tropiezo para el Pachuca en el Apertura 2026 de la Liga MX, después de que había iniciado con una goleada de 3-0 sobre Pumas.

Los hidalguenses se estrenaron en el nuevo torneo con un categórico triunfo de 3-0 en Ciudad Universitaria, un debut perfecto para el mexicano Benjamín Mora, quien a partir de este semestre es el director técnico de los de la Bella Airosa.

Por su parte, el Querétaro se recuperó después de que en la primera fecha de la campaña fue derrotado 1-0 por el América en la cancha del Estadio Corregidora.

EVG