América vence a Tigres en penaltis y gana su primer Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

El América ganó su primer trofeo de Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil después de vencer 4-3 a Tigres en serie de penaltis, tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario, en el Toyota Field de San Antonio Texas. Itzel Velasco fue la heroína al atajar los cobros de Diana Ordónez y Stephany Mayor.

La española Irene Guerrero inauguró la pizarra al minuto 11 de tiempo corrido para poner al frente a las de Coapa con una definición en el área, tras una gran acción individual de Geyse da Silva.

La jugada de Geyse y el gol de Irene, ¡TODO QUE VER! 😮‍💨👌🔥 pic.twitter.com/6pNgG6yolI — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 27, 2026

Las Amazonas tuvieron su primer aviso al 13 con un tiro de larga distancia de Allison González. Las felinas estuvieron cerca de emparejar los cartones al 22′, cuando el balón se estrelló en el travesaño tras un centro, en una acción en la que la guardameta Itzel Velasco se perdió.

Ganadoras del Campeón de Campeonas

Tigres: 3

América: 1

Chivas: 1

Pachuca: 1

América se queda cerca de aumentar su ventaja

El América recuperó el control de las acciones del partido y al minuto 33 no consiguió el 2-0 por un tiro libre ejecutado por Nancy Antonio que pegó en el travesaño.

Montse Saldívar había conseguido la segunda diana de la noche para las Águilas, pero la misma fue anulada por una mano de la lateral izquierda.

El equipo dirigido por el español Ángel Villacampa mantuvo la posesión de la esférica en la segunda mitad del partido con sede en el Toyota Field.

La polémica apareció al minuto 52, luego de que una jugadora de Tigres cayó en los linderos del área. El árbitro, tras auxiliarse en el VAR, señaló tiro libre.

Las alarmas se encendieron al minuto 60 después de que Itzel Velasco, portera del América, chocó con la delantera Diana Ordóñez en la disputa por un balón y quedó tendida en el césped.

Tigres empata al final y fuerza los penaltis, donde pierde

Fue precisamente Diana Ordónez la encargada de conseguir el gol de la paridad para las Amazonas, luego de que al minuto 88 definió de tres dedos ante la salida de Itzel Velasco. Se agregaron siete minutos, pero el marcador no volvió a moverse y todo tuvo que definirse en tanda de penaltis, donde las azulcremas fueron más efectivas.

Itzel Velasco fue la figura en la definición desde los 11 pasos al detener los disparos de Diana Ordónez y Stephany Mayor.

El América acertó sus cuatro cobros gracias al buen tino de Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Gaby García y Nancy Antonio.

EVG