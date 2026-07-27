México se afianza en la cima de JCC con dominio en taekwondo

En Lugar Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana continúa mostrando su jerarquía en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al mantener el liderato del medallero general. El éxito tricolor continuó ayer con un dominio contundente en taekwondo, tiro deportivo y aguas abiertas, sumando una histórica presea de plata en waterpolo femenil, que enmarca una positiva participación en la justa caribeña.

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El tatami vibró con el poder azteca con un triplete dorado a cargo de la olímpica Daniela Souza, quien hizo valer los pronósticos en la categoría de -49 kg, comandando una delegación que vio consagrarse a los juveniles Nadia Ferreira (-53 kg) y Zaid Pérez (-58 kg) en lo más alto del podio, demostrando el relevo generacional de la disciplina. El éxito se complementó con las platas de Fernanda Hernández (-46 kg) y David Millán (-63 kg), junto al bronce de Sebastián Echavarri (-54 kg).

Las imágenes del día │ El país sigue cosechando preseas en Santo Domingo, República Dominicana. ı Foto: Conade

El dato: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe surgieron gracias a una iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana para que aumentara el nivel de los países de la región.

“El mexicano es el más fregón”, sentenció Nadia Ferreira tras una de las batallas más aguerridas. La juvenil superó, previo a la justa, una lesión en el cuello para vencer 2-0 a la cubana Marlon Pérez.

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Por su parte, en el tiro deportivo la abanderada y subcampeona mundial Gabriela Rodríguez ratificó su jerarquía al mantener el título regional en skeet femenil, competencia en la que Anabel Molina obtuvo la insignia de bronce. En la categoría varonil, Luis Gallardo completó la cosecha al colgarse el oro con una exhibición de precisión absoluta.

Las imágenes del día │ El país sigue cosechando preseas en Santo Domingo, República Dominicana. ı Foto: Conade

El día de contrastes se vivió en judo, donde la medallista olímpica en París 2024, Prisca Awiti, cayó en la final ante la venezolana Anriquelis Barrios. La plata de Awiti lideró una disciplina que aportó tres subcampeonatos y un bronce.

25 preseas ganó México en el segundo día de actividades

La gran figura en las playas dominicanas fue Paulo Strehlke. El nadador olímpico de 20 años firmó un doblete de oro tras conquistar de forma dominante el maratón de 10 kilómetros y el sprint de 3K. El atleta de Cuernavaca, que apunta a los Olímpicos de Los Ángeles 2028, lideró un equipo de aguas abiertas que acumuló siete metales: tres oros, dos platas y dos bronces.

Las imágenes del día │ El país sigue cosechando preseas en Santo Domingo, República Dominicana. ı Foto: Conade

“En Cuernavaca es necesario aprender a nadar desde chiquitos; se convirtió en el deporte de la familia”, relató su madre, Sara Delgado Strehlke. Paulo debutó a los nueve años siguiendo los pasos de su padre y hermano. Tras competir en París 2024, divide sus entrenamientos entre Múnich, Alemania, bajo la tutela de su entrenadora Sheela Schult, y México. Con el triunfo asegurado, el morelense se alista para saltar a la alberca en las pruebas de fondo. La otra presea áurea en esta disciplina fue la conseguida por Dalia Moreno en la prueba de 3 kilómetros de velocidad.

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El broche de oro emocional lo puso la selección de waterpolo femenil. En una dramática final, el equipo cayó de forma decorosa 11-10 ante Colombia para quedarse con una histórica medalla de plata. Es la primera ocasión en que un representativo nacional femenil accede al partido por el título centroamericano, firmando un torneo de racha perfecta.

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“Es una medalla histórica con sabor a oro; nos llevamos la plata con orgullo”, declaró el entrenador Carlos Benítez. El estratega cubano aprovechó el logro para lanzar un llamado: “Pedimos que volteen a ver al waterpolo. Se está creando una nueva federación con gente que quiere trabajar, y eso rendirá frutos a corto y largo plazo”. Con este balance, México sigue su camino en busca de reconquistar la cima regional.

Las imágenes del día │ El país sigue cosechando preseas en Santo Domingo, República Dominicana. ı Foto: Conade

El desempeño de la delegación tricolor continuará con disputa de podios en taekwondo, boliche, ciclismo de pista, ecuestre, esquí, gimnasia rítmica, judo y rugby para seguir con la cosecha.