¿Cómo fue la inauguración del Mundial del 86 en México?

La inauguración del Mundial 2026 en México que se realizó esta mañana generó críticas y memes por parte del público, que comentó en redes sociales que esperaba un espectáculo lleno de color, más arraigado en la cultura nacional y no inclinado al reguetón.

Ante la decepción, muchos aficionados comenzaron a recordar cómo fue la ceremonia de apertura del Mundial de 1986, que es considerada un evento histórico que marcó a toda una generación por resaltar la grandeza de los pueblos originarios de México.

Descubre en La Razón cómo se vivió la inauguración de la Copa Mundial del 86.

¿Cómo fue la inauguración del Mundial del 86 en México?

El sábado 31 de mayo de 1986, el entonces Estadio Azteca recibió a más de 115 mil personas para la inauguración de la Copa del Mundo. La cita para los aficionados fue desde las 10 de la mañana, y, según reportes de la época, hubo estrictos filtros de seguridad.

El espectáculo estuvo pensado principalmente para televisión y fue producido por Luis de Llano, quien diseñó una narrativa visual que combinaba tradición y modernidad para impactar al mundo.

Uno de los momentos más recordados de la inauguración del Mundial del 86 fue la animación del hombre con alas, que sobrevolaba paisajes emblemáticos de México, desde las pirámides de Chichen Itzá hasta las playas, pasando por Ciudad Universitaria antes de llegar al Estadio Azteca.

Allí, en el centro del lugar, se proyectó una pirámide digital de Teotihuacán y se presentaron danzas prehispánicas y algunos bailarines con trajes regionales de Jalisco, Oaxaca, Veracruz, entre otros.

La ceremonia también incluyó desfiles militares, piñatas monumentales que liberaron papelitos de colores y la aparición de las selecciones participantes. La mascota oficial, Piqué, un simpático chile jalapeño con sombrero y bigote, se convirtió en símbolo del torneo que es recordado hasta hoy.

Otro de los momentos más recordados del Mundial del 86 en México fue cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid fue abucheado en el Estadio Azteca mientras daba su discurso de apertura. El público expresó el complejo contexto político y social que vivía el país después del trágico terremoto del 85.

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