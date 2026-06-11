¿Sabrina Carpenter vino a México a ver la inauguración del Mundial 2026?

Desde el 10 de junio, diversas fotos y videos han arrojado el rumor de que Sabrina Carpenter se encuentra en territorio mexicano desde ayer y que ha recorrido las calles de la CDMX previo al Mundial 2026 en compañía de un hombre con una botarga de hot dog.

En las imágenes, la supuesta cantante aparecía ayer en el Paseo de la Reforma de la CDMX, donde se tomaba fotos con fans y posaba. Se decía que estaba con Juanpa Zurita, quien sería el sujeto que traía puesto el traje que llamaba la atención en la calle.

#SabrinaCarpenter sorprendió al ser vista caminando por Paseo de la Reforma en la #CDMX acompañada de #JuanpaZurita vestido de hot dog. pic.twitter.com/wAR02uxexG — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) June 11, 2026

¿Sabrina Carpenter está en México para el Mundial 2026?

La persona que supuestamente sería la super estrella de pop Sabrina Carpenter, fue captada en una taquería de la CDMX y en un video, captaron un momento en que subió a una camioneta negra.

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Pese al gran parecido de la cantante con la joven que ha recorrido las calles junto a la botarga, no está muy claro que en realidad se trate de ella, pues los fans lo niegan de manera contundente.

En ese momento, la mujer lucía un vestido lencero muy al estilo de la cantante, aunque rápidamente, la gente señaló que en un segundo vistazo, es evidente que su rostro no es el mismo que el de la artista americana.

Esto provocó reacciones como las siguientes:

“Sabrina pero de Temu”.

“Me saqué de onda por dos segundos”:

“La sobrina del carnicero (juego de palabras)”

“No es, se ve desde kilómetros”.

“De Sabrina a Desabrina”.

A pesar de esto, la joven que parece ser una imitadora de Sabrina Carpenter fue vista nuevamente caracterizada como ella y de nuevo con el sujeto vestido como hot dog, ahora caminando en la calzada de Tlalpan, rumbo al estadio Ciudad de México.

Esto reabrió las sospechas de si podría tratarse de ella, aunque los fans insisten en que es alguien más.

Si bien no está claro que la persona sea realmente la intérprete de ‘Manchild’, sin duda alguna el furor que esto provocó en los fans demuestra el gran deseo de verla en tierras mexicanas, pues la última vez que se presentó fue en el Eras Tour de Taylor Swift.

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