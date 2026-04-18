El segundo fin de semana de Coachella 2026 dejó uno de los momentos más inesperados y virales del festival cuando la cantante estadounidense Sabrina Carpenter sorprendió a sus seguidores al invitar al escenario al actor Terry Crews, quien es recordado por su papel de Latrell en ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks).

El histrión interpretó “A Thousand Miles”, un tema icónico que canta en la cinta. El momento generó nostalgia por la película de 2004 y desató la euforia del público presente. Así se vivió este épico momento en Indio, California.

Terry Crews aparece con Sabrina Carpenter para cantar ‘A Thousand Miles’ en Coachella

Durante su presentación en el segundo fin de semana en Coachella, Sabrina Carpenter invitó a Terry Crews como su invitado especial. El actor apareció disfrazado de técnico, con un overol azul marino, lo que generó risas y desconcierto entre los asistentes.

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Minutos después, recreó a su icónico personaje Latrell Spencer de la comedia ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks), por lo que se abrió el overol para dejar descubierto su torso. Inmediatamente después de eso, realizó su famoso “pec dance”, el movimiento de pectorales que se convirtió en un sello de su carrera cinematográfica.

La sorpresa fue total cuando Terry Crews se ajustó su micrófono y, a capela, interpretó el clásico tema “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton, una canción que en la película de 2004 se convirtió en uno de los momentos más recordados.

TERRY CREWS pic.twitter.com/458gBNg16F — Sabrina Carpenter Chile 🇨🇱 (@scarpenterchile) April 18, 2026

El público del Escenario Principal de Coachella 2026 reaccionó con gritos y aplausos para Terry Crews, mientras que, en redes sociales, el momento rápidamente se viralizó.

Terry Crews, nació el 30 de julio de 1968 en Flint, Míchigan, Estados Unidos. Es un actor, actor de doblaje y exjugador de fútbol americano de la NFL (National Football League) estadounidense que actualmente tiene 57 años, pero se mantiene como una figura vigente dentro del mundo del entretenimiento.

Otra invitada de Sabrina Carpenter fue la diva Madonna, con quien entonó clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”.