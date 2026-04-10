Coachella 2026 ya está aquí y la emoción se siente en cada rincón. El festival más esperado del año regresa con un cartel que reúne a estrellas internacionales y promete jornadas memorables en Indio, California.

Entre los nombres más destacados se encuentran Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter, quienes encabezan las noches del fin de este primer fin de semana del evento con presentaciones que marcarán historia. Además, los shows serán transmitidos en vivo y podrán verse en vivo desde cualquier parte del mundo; conoce los horarios por artista y dónde ver esta edición.

Coachella 2026: Horarios para ver a Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter...

Viernes (10 de abril)

Sabrina Carpenter: La cantante será la headliner de cartel de los dos viernes de Coachella 2026 . Se espera que salga al escenario a las 10:05 pm (hora del centro de México).

KATSEYE -9:00 pm (hora del centro de México) en el escenario Sahara.

Ethel Cain - 11:35 (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

Dijon -7:40 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

Teddy Swims -6:30 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

Central Cee -6:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

CMAT -7:15 pm (hora del centro de México) en el escenario Gobi.

Creepy Nuts -12:05 pm (hora del centro de México) en el escenario Gobi.

Swae Lee -11:50 pm (hora del centro de México) en el escenario Sahara.

Sexyy Red-1:05 am (hora del centro de México) en el escenario Sahara.

Sábado (11 de abril)

Justin Bieber: Será el headliner de cartel de las fechas del sábado . Se espera que salga al escenario a las 12:25 pm (hora del centro de México).

Addison Rae -6:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Coachella.

Labrinth -9:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

SOMBR -8:05 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

GIVEON -8:00 pm (hora del centro de México) en el escenario Coachella.

Royel Otis -6:50 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

Taemin -8:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

PinkPantheress -9:55 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

rusowsky - 7:40 pm (hora del centro de México) en el escenario Sonora.

Domingo (12 de abril)

Karol G: La colombiana será la headliner de cartel del domingo. Se espera que salga al escenario a las 10:55 pm (hora del centro de México) .

BIGBANG -11:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

Laufey -9:40 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

Young Thug -8:50 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella

Major Lazer -7:10 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

FKA Twigs -9:45 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

Wet Leg -5:45 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

Little Simz-5:25 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo?

Coachella 2026 tiene una alianza con YouTube, por lo que sólo basta con buscar el canal Coachella (Coachella live only on YouTube) para acceder a la transmisión de los shows en vivo.

Es posible elegir entre Main Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar. La transmisión iniciará a las 5:00 pm este 10 de abril y terminará hasta la madrugada.