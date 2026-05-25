American Music Awards 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

Conoce a los ganadores de los American Music Awards 2026

Los American Music Awards 2026 o AMA’s son uno de los premios más esperados en la industria de la música y se llevaron acabo este 25 de mayo en Las Vegas Nevada, Estados Unidos.

Las grandes estrellas de la música del momento se hicieron presentes para ser galardonadas por sus temas musicales, sin embargo, la banda que se coronó como la mejor de la noche, la que se llevó el premio más importante del evento fue BTS.

La banda de K-Pop se impuso a Taylor Swift, la artista que más premios AMA’s ha ganado a lo largo de su carrera, así como a estrellas como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga y otros.

Because of the fans, @bts_bighit is taking home the biggest award of the night! Congratulations on Artist of the Year at the #AMAs! 🎉 pic.twitter.com/P9GJaZBpHV — American Music Awards (@AMAs) May 26, 2026

Todos los ganadores de los American Music Awards 2026

Aquí te dejamos la lista completa de todos los ganadores de la noche en la entrega de premios.