American Music Awards 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

Los American Music Awards 2026 o AMA’s son uno de los premios más esperados en la industria de la música y se llevaron acabo este 25 de mayo en Las Vegas Nevada, Estados Unidos.
Las grandes estrellas de la música del momento se hicieron presentes para ser galardonadas por sus temas musicales, sin embargo, la banda que se coronó como la mejor de la noche, la que se llevó el premio más importante del evento fue BTS.
La banda de K-Pop se impuso a Taylor Swift, la artista que más premios AMA’s ha ganado a lo largo de su carrera, así como a estrellas como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga y otros.
Todos los ganadores de los American Music Awards 2026
Aquí te dejamos la lista completa de todos los ganadores de la noche en la entrega de premios.
- Artista del año - BTS.
- Álbum del Año - “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter.
- Canción del año - “Golden” de las Guerreras K-pop.
- Canción del verano - “Swim” de BTS.
- Mejor canción de rock/alternativa - “Back to Friends” de Sombr.
- Nuevo Artista del Año - Katseye.
- Gira del Año - “Las mujeres ya no lloran” de Shakira.
- Mejor Álbum de Rock/Alternativo - "I Barely Know Her!" de Sombr.
- Colaboración del Año: Pinkpantheress y Zara Larsson por “Stateside”.
- Mejor Artista de Afrobeats - Tyla.
- Mejor Artista Femenina de K-Pop - TWICE.
- Mejor Canción Latina - “Nuevayol” de Bad Bunny.
- Artista latino innovador - Kapo.
- Mejor cantante latino - Bad Bunny.
- Mejor álbum de Hip-Hop - “AM I THE DRAMA?” de Cardi B.
- Mejor canción Hip-Hop - “ErrTime” de Cardi B.
- Mejor artista masculino de Hip-Hop - Kendrick Lamar.
- Álbum Revelación del Año - “Midnight sun” de Zara Larsson.
- Gira - Benson Boone.
- Mejor Artista Femenina Latina - Shakira.
- Mejor Álbum de R&B - “The Romantic” de Bruno Mars.
- Mejor Canción R&B - “I Just Might” de Bruno Mars.
- Mejor Artista Masculino de R&B - Bruno Mars.
- Mejor Artista Femenina de Hip-Hop - Cardi B.
- Mejor Álbum Country - “Cloud 9″ de Megan Moroney.
- Mejor Canción Country - “Choosin’ Texas” de Ella Langley.
- Mejor Artista Pop Masculino - Justin Bieber.
- Mejor Artista Pop Femenina - Sabrina Carpenter.
- Mejor Álbum Pop - “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter.
- Mejor Dúo o Grupo de Country - Zac Brown Band.
- Artista Femenina de Country Favorita - Ella Langley.
- Mejor Artista Masculino de Country - Morgan Wallen.
- Mejor Videoclip - “Gnarly” de Katseye.
- Mejor Artista Masculino de K-Pop - BTS.
- Mejor Artista de Baile/Electrónico - David Guetta.
- Mejor Dúo o Grupo Latino - Fuerza Regida.
- Artista Revelación de Hip-Hop - Monaleo.
- Mejor Canción Pop - “Golden” de Guerreras K-Pop.
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