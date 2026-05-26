BTS consagra poderío del K-pop y arrasa en los AMAS

Los miembros de la banda, al recibir uno de los premios, ayer.

El K-pop demostró su poderío mundial la noche de ayer en los American Music Awards (AMAs), pues la agrupación BTS arrasó en las premiaciones y se alzó con el galardón a Artista del Año, superando a Taylor Swift, quien ha sido la reina de este reconocimiento por varios años y quien era la más nominada este 2026. Superaron también a Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter, entre otros más.

Fue la segunda vez que lograron dicha hazaña; la primera ocasión que ganaron la categoría fue en 2021. BTS también se llevó la estatuilla a Canción del Verano con el tema “SWIM”, la categoría se añadió en esta edición. Además, se llevó el de Mejor Artista Masculino de K-pop.

KATSEYE durante su presentación. ı Foto: Reuters

“Muchas gracias por darle tanto amor a ‘SWIM’. Cuando hicimos este álbum (ARIRANG) teníamos mucha presión y tratábamos de descubrir qué tipo de música se sentía más como nosotros en este momento, pero lo único en lo que creíamos era en que teníamos que seguir desafiándonos y seguir avanzando. Para todos ahí afuera que siguen nadando sin importar qué, les enviamos nuestro amor, así que sigan nadando”, expresó la banda al recibir el galardón.

SOMBR presume su galardón, ayer. ı Foto: Reuters

Como si eso no fuera suficiente, la agrupación integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ofreció un espectacular show, que inmediatamente se viralizó en redes sociales. En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, los artistas sorprendieron al cantar “Hooligan”, su nueva canción.

Karol G cantó “Ivonny Bonita”. ı Foto: Reuters

Fue una presentación que no ocurrió en vivo, se pregrabó, pero sí contó con una gran producción. Comenzó con los miembros de BTS arribando al escenario, mientras bailarines encapuchados aparecían. Era como si hubieran presagiado el éxito que tendrían al final de la noche, pues se mostraron como los amos del momento, pero con una atmósfera oscura. Destacaron las coreografías orgánicas e impecables de sus intérpretes.

Billy Idol dio cátedra. ı Foto: Reuters

Fue emblemático el número, porque también se trató de su regreso a las presentaciones en ceremonias de premiación, luego de años de sequía.

La música de Surcorea también dominó la velada, pues las voces de HUNTR/X de KPop Demon Hunters —EJAE, Audrey Nuna y REI AMI— ganaron el premio a la Canción del Año por su éxito “Golden”, que lleva una racha de triunfos. Además, en Nuevo Artista del Año se alzó Katseye, grupo estadounidense de K-pop femenino formado por Hybe y Geffen Records.

Mientras que del lado latinoamericano, Colombia también demostró su presencia en la industria musical, pues Shakira se llevó el reconocimiento a la Gira del Año con el tour Las mujeres ya no lloran, que en México logró 13 sold out en el Estadio GNP Seguros.

HUNTR/X al ganar el premio a la Canción del Año por “Golden”. ı Foto: Reuters

Otra colombiana galardonada fue Karol G en la categoría Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta y también fue honrada con el premio a la Excelencia Artística Internacional.

“Mi vida tiene un significado gracias a mi música y a poder ayudar a otros a través de ella. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz, me siento muy honrada. Gracias a los artistas que están aquí apoyándome esta noche”, expresó emocionada la originaria de Medellín.

OTROS PREMIADOS