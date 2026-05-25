AMAs 2026: Los mejores looks de la alfombra roja de los American Music Awards

Este 25 de mayo se celebra una nueva edición de los American Music Awards (AMAs), que año con año celebran lo mejor de la música a nivel internacional y este año no es la excepción, con la participación de grandes estrellas como Karol G, Maluma, BTS y más.

Además de ser un momento para celebrar la música, los AMAs 2026 también abrieron un espacio para que las celebridades mostraran sus mejores atuendos en la alfombra roja, como ocurre en las ceremonias de premios.

Así se lucieron las celebridades en la alfombra roja de los AMAs

En esta ocasión, las celebridades optaron por una mayor variedad de colores y estilos que en otras premiaciones, en parte gracias al tipo de premios que se celebran, al ser mucho más juveniles y relajados que otros.

Karol G

Maluma

KATSEYE

Chrissy Teigen y John Legend

Chrissy Teigen and John Legend at the #AMAs. pic.twitter.com/6HBAiEyH5q — Pop Base (@PopBase) May 25, 2026

Bebe Rexha

Steve Aoki

Melanie Martinez

EJAE

Sombr

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots arrive at the #AMAs. pic.twitter.com/mrA9eK0biy — Pop Base (@PopBase) May 25, 2026

A pesar de que en la alfombra roja de los AMAs estuvieron presentes algunas de las celebridades más destacadas de la industria, llamó la atención que la banda BTS se saltó su aparición, a pesar de que se presentaron con una actuación especial transmitida en vivo.