¿Qué le pasó a Jenna Ortega? Reaparece y preocupa a fans por su apariencia | VIDEO

¿Qué le pasó a Jenna Ortega? Reaparece y preocupa a fans por su apariencia

Jenna Ortega volvió a aparecer de manera pública como parte de la promoción de sus proyectos próximos y una entrevista reciente comenzó a circular en redes sociales y se hizo viral por cómo se ve la actriz de Merlina en la actualidad.

Y es que en los últimos meses, han habido diversas artistas que desataron preocupación por su extrema delgadez, pues el público ha notado que se transforman por completo tras una pérdida de peso extrema, como ocurrió con Ariana Grande.

¿Qué le pasó a Jenna Ortega? Así luce ahora

Fue en un reciente video de Esquire que Jenna Ortega sorprendió al aparecer con poco maquillaje, un vestido color piel y un cuerpo más delgado de lo que muchos recordaban.

Asimismo, el público pudo notar grandes ojeras y líneas marcadas en su rostro, lo que rápidamente alzó las preguntas de si la estrella de 23 años de edad se encuentra bien o si atraviesa algún problema de salud.

Aunado a esto, en redes sociales también recogieron un clip en el que Jenna cuenta que cuando era una actriz infantil, pasaba días enteros sin comer o beber para “no estorbar a nadie”, esto porque estaba muy entregada a la producción, al grado que se descuidó a si misma.

Jenna Ortega tells Esquire she would go entire days without eating or drinking on set as a child actor because she “wanted so badly to not be in the way of anybody.” pic.twitter.com/Hj4qOpPxSq — Pop Crave (@PopCrave) August 11, 2026

Algunos Internautas incluso la compararon con Ariana Grande, que ha sido señalada en las últimas semanas por su apariencia, generando preocupación sobre quienes comentan de su extrema delgadez.

Asimismo, se generó un debate sobre la forma en la que se analizan los cuerpos de las celebridades, dividiendo la opinión entre los defensores de los famosos y quienes se cuestionan sobre su bienestar físico y el ejemplo que dan a sus seguidores más jóvenes.

Cabe mencionar que se desconoce cuál es la situación que atraviesa cada una de las famosas y mucho menos se sabe si ocurre algo similar entre ella o si existe un problema relacionado con su alimentación.

Mira AQUÍ la entrevista completa de Jenna Ortega que generó preocupación por su apariencia

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