En la alfombra roja celebrada por el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix Merlina, Jenna Ortega provocó una ola de comentarios en redes sociales debido a un gesto hacia su compañera de reparto, Emma Myers. Durante una sesión de fotos, Jenna colocó su mano izquierda detrás del hombro de Myers, pero luego deslizó esa mano hasta su cintura, lo que generó reacciones encontradas en internet.

Muchos usuarios percibieron incomodidad en la expresión de Emma Myers, señalando que “sí se sintió raro lo que hizo” y que fue un “abuso” que no importa quién lo haya cometido. Mientras tanto, otras personas comentaron que existe una gran amistad entre las actrices e incluso una “relación amorosa” entre ellas.

Jenna Ortega ‘acaricia’ a Emma Myers y el VIDEO se vuelve viral; ¿la incomodó?

Pese a la controversia, la amistad entre Jenna Ortega y Emma Myers parece firme, algo que muchos subrayaron ante las críticas más severas. Algunos sugirieron que el gesto de Jenna pudo haber sido simplemente una manera de ajustarse para la foto, mientras que otros lo compararon con situaciones incómodas previas en otras celebridades, como el reciente incidente con Pedro Pascal, quien ha sido criticado por tocar a sus colegas en alfombras rojas.

Varios comentarios en redes destacaron la diferencia entre la percepción del público y la perspectiva de quienes conocen a Ortega. Por ejemplo: “Por qué tendría que disimular, abuso es abuso no importa quién lo reciba o quien lo cometa!!”, o: “Lo obvio está a la vista, le incomodó, está raro que alguien desde el hombro te pase toda la mano hasta la cintura”. Sin embargo, otros usuarios defendieron a Jenna, diciendo que solo intentaba acomodar su pose, y algunas personas bromeaban mencionando que Myers solo habría sentido “ansiedad”.

Lo cierto es que este episodio se suma a una serie de gestos de Jenna Ortega que han generado polémica en las redes. No obstante, la mayoría de los fans de la serie consideran que no hubo mala intención detrás del gesto ni señales de conflicto real entre las dos jóvenes actrices.

Las actrices Jenna Ortega y Emma Myers se conocen desde que comenzaron a trabajar juntas en la serie Wednesday, cuya primera temporada se estrenó el 23 de noviembre de 2022. Ese fue el inicio de una amistad que rápidamente trascendió del set de grabación a una relación más íntima, pues en varias entrevistas las artistas han expresado el cariño que sienten una por la otra.