A ella le tocó caer, ¿dónde ver el drama chino de venganza?

A ella le tocó caer es un drama chino que ha ganado popularidad en las últimas semanas, se ha colocado en los primeros lugares de las listas de reproducción de plataformas como ReelShort.

Descubre de qué trata esta historia llena de venganza, desamor y renacimientos. Además, te contamos en dónde puedes ver los capítulos de esta producción.

¿De qué trata A ella le tocó caer?

Este drama se centra en el joven Mateo Mendoza, quien ayudó a la belleza universitaria, Valeria Vargas, a convertirse en una reina de los negocios y ser la más rica de la ciudad.

Sin embargo, ella termina empujándolo desde una azotea hacia su muerte, pues sentía que su relación con Mateo no era más que una atadura de dinero que le impedía estar con el galán de la escuela, Iker Iturbe. Tras morir, Mateo renace y decide dejar de perseguir a Valeria para comenzar una vida mejor por su cuenta y enfocarse en sí mismo.

Pero, inesperadamente, Valeria también ha renacido al mismo tiempo que Mateo. Ella está convencida de que su éxito en la vida pasada se debió únicamente a su propio mérito y que, en esta nueva oportunidad, podrá tener una vida maravillosa junto a Iker.

No obstante, al reiniciar sus vidas, las cosas cambian por completo. El antes ingenio Mateo ya no centra su vida en torno a ella e incluso consigue una nueva pareja, la bella heredera Elena Estévez. Mientras tanto, Valeria descubre que Iker no es para nada el hombre que ella imaginaba y ve sus sueños derrumbarse.

A ella le tocó caer ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

A ella le tocó caer, ¿dónde ver el drama chino?

A ella le tocó caer es un drama chino en formato vertical que puede encontrarse en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento por Internet. Aunque la serie fue originalmente grabada en chino, se ha publicado una versión doblada al español y con subtítulos en el mismo idioma.

Para mirar los 80 capítulos que conforman esta historia de venganza y renacimiento, debes contar con una suscripción en la plataforma, sin embargo, los primeros 12 episodios pueden verse sin costo a través del sitio web de Reel Short o de su aplicación, disponible para dispositivos móviles.

Otra opción es TikTok, donde se han publicado capítulos y resúmenes de este drama. Puedes buscar en Drama Flix.

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