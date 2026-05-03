Mi amor secreto es su hermano, llamada en inglés My Secret Lover Is His Brother, es una serie en formato vertical que ha causado furor en redes sociales. La historia se centra en Piper, quien debe elegir a uno de los atractivos hermanos Bellfort para casarse.

Descubre de qué trata la serie y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Mi amor secreto es su hermano?

Piper, para salvar a su padre, firmó su mano en matrimonio con uno de los hermanos Bellfort, Noah y Drew. En su decimoctavo cumpleaños, tuvo que elegir entre el atractivo atleta Drew o el arrogante y abusivo Noah para casarse.

Sin embargo, le es difícil elegir a uno, pues los dos le parecen atractivos. Piper termina enamorándose de los dos, lo que desencadenará una lucha entre los Bellfort.

Mi amor secreto es su hermano ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Mi amor secreto es su hermano: ¿Dónde ver la serie sobre un triángulo amoroso?

Mi amor secreto es su hermano, llamada en inglés My Secret Lover Is His Brother, forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 74 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 13 episodios pueden verse sin costo alguno.

Aunque la serie se grabó originalmente en idioma inglés, ReelShort publicó en su plataforma una versión doblada al español y con subtítulos.

Otra opción es TikTok, donde usuarios han compartido capítulos y resúmenes de esta historia sobre un triángulo amoroso, no obstante, se encuentran en inglés. Puedes buscar en el perfil de reelshort_dramabox.

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Mi hermana es la Reina Caudillo: Las hermanas Blackwood, Catherine y Grace, son abandonadas por sus padres, por lo que crecieron dependiendo solo la una de la otra. De adultas, ambas construyeron vidas exitosas, sin embargo, en la fiesta de compromiso de Grace, Catherine aparece directamente de una misión encubierta, aún vestida de conserje, y se convierte en el blanco de las burlas de los suegros de Grace y antiguos compañeros de clase.

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