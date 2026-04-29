Mi hermana es la Reina Caudillo es una serie en formato vertical que se ha mantenido en las listas de popularidad durante las últimas semanas. Se centra en la trágica vida de las hermanas Blackwood, Catherine y Grace.

Te contamos de qué trata esta producción y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Mi hermana es la Reina Caudillo?

En Mi hermana es la Reina Caudillo, las hermanas Blackwood, Catherine y Grace, son abandonadas por sus padres, por lo que crecieron dependiendo solo la una de la otra.

De adultas, ambas construyeron vidas exitosas, sin embargo, en la fiesta de compromiso de Grace, Catherine aparece directamente de una misión encubierta, aún vestida de conserje, y se convierte en el blanco de las burlas de los suegros de Grace y antiguos compañeros de clase.

Cuando su hermana es traicionada y humillada por su prometido, Catherine revela su verdadera identidad como la Reina Caudillo para hacer que todos lamenten haberlas subestimado.

Mi hermana es la Reina Caudillo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Mi hermana es la Reina Caudillo: ¿Dónde ver la serie?

Mi hermana es la Reina Caudillo es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque la serie fue originalmente grabada en idioma inglés, los usuarios pueden acceder a una versión doblada al español latino y con subtítulos.

La plataforma permite a los usuarios ver de forma gratuita los primeros 14 capítulos de la historia, sin embargo, para ver los 68 que conforman todo el drama, se debe contar con una suscripción activa.

Otra opción es buscar los episodios por YouTube o TikTok, donde los fans de las series suelen compartirlos. Puedes buscar en el perfil de ckrandommx.

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