La niñera exconvicta y el padre millonario es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en redes sociales. La producción acumula más de 100 millones de reproducciones, siendo una de las más destacadas de Internet.

Aquí te contamos de qué trata la historia que ha cautivado al público y dónde puedes verla.

¿De qué trata La niñera exconvicta y el padre millonario?

Angélica es novia de Marcos, pero luego ella es encerrada en la cárcel y descubre que está embarazada. La joven le cuenta a su novio, pero él ya tiene a alguien más y niega ser padre del bebé.

Lo que Angélica no sabe es que espera a la bebé del hijo de la familia de la Vega, Alejandro, el soltero más codiciado de la ciudad. Cuando finalmente da a luz, su hija es arrancada de sus brazos y no sabe a dónde la llevaron ni a quién se la entregaron.

Años después Angélica es liberada de la cárcel y, por casualidad, se convierte en la niñera de Sol, la hija de Alejandro de la Vega, quien también es su hija biológica. Ella y Alejandro se reencuentran y van desarrollando atracción mutua, pero deberán enfrentar que pertenecen a clases sociales distintas y obstáculos numerosos.

La niñera exconvicta y el padre millonario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La niñera exconvicta y el padre millonario: ¿Dónde ver la serie?

La niñera exconvicta y el padre millonario forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, un servicio de entretenimiento accesible tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque para acceder a la historia completa, compuesta por 66 episodios, se requiere una suscripción activa, los primeros siete capítulos pueden verse de manera gratuita.

La serie está grabada originalmente en español, por lo que no tendrás problemas con el idioma. Además, cuenta con subtítulos para mayor accesibilidad de los usuarios.

Otra opción es YouTube y TikTok, donde los fans de las series han compartido fragmentos y resúmenes de La niñera exconvicta y el padre millonario. Una opción es el perfil privv_series.

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