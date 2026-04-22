¿Cuánto pesa y cuánto mide Alana?

Su enfrentamiento con Flor Vigna será su retiro

El boxeo de celebridades perderá pronto a su figura más importante. Alana Flores, la creadora de contenido de 25 años, sorprendió a todos al anunciar que su pelea contra la argentina Flor Vigna será la última de su carrera.

El combate se realizará este 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. En una entrevista Alana explicó que decidió retirarse para priorizar su salud mental y cerrar esta etapa mientras está en la cima y sin derrotas.

Yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad. Esta, por fin y oficialmente, puedo decir que va a ser mi última pelea

Declaró Flores, dejando claro que su enfoque ahora estará en sus proyectos como empresaria deportiva y creadora de contenido.

De ganar este combate, se retirará invicta en su paso por el box ı Foto: Redes sociales

Para su pelea de despedida en el evento Supernova Génesis 2026, Alana enfrenta una clara desventaja física frente a su rival, ya que mide 1.56 metros y pesa 56 kilos, mientras que Flor Vigna tiene una estatura de 1.68 metros y un peso de 60 kilos.

A pesar de medir 12 centímetros menos y pesar 4 kilos menos que la argentina, la mexicana llega como la favorita debido a su técnica y disciplina, cualidades que le han permitido ganar todas sus peleas anteriores, incluso contra rivales de mayor tamaño.

Si vence a Vigna, Alana se retirará con un récord perfecto de 5-0. Actualmente, estos son los títulos que ha ganado:

La Velada del Año IV: Victoria en parejas junto a AmaBlitz .

Stream Fighters 3: Triunfo contundente ante Mav .

La Velada del Año V: Victoria en un duelo técnico contra Ari Geli .

Supernova Génesis 2025: Triunfo ante Gala Montes, recibiendo un reconocimiento del CMB.

Aunque deje el boxeo, Alana seguirá muy presente en el deporte como presidenta de Raniza FC en la Kings League Américas. Este proyecto de futbol, liderado por Gerard Piqué, ha sido un gran éxito de audiencia en México.