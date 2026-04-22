Supernova Génesis está a poco tiempo de dar inicio y cautivar al público, tanto de la Arena Ciudad de México, como a quienes sintonicen la transmisión en vivo por Netflix.

Finalmente, tras meses de espera, este domingo podremos presenciar combates nunca antes vistos, protagonizados por diversos creadores de contenido, así como de presentaciones musicales. Carin León y Óscar Maydon ya han sido confirmados como algunos de los cantantes que amenizarán el evento.

Pero si algo preocupa a los fans del boxeo amateur, más que los shows musicales, es conocer el panorama frente a las apuestas. En La Razón te contamos cuáles son las predicciones para las peleas del fin de semana.

Estas son las apuestas del Supernova Génesis 2026: ¿Quién ganará?

Las peleas programadas para el Supernova Génesis 2026, que se realizará en la Arena Ciudad de México el próximo domingo 26 de abril, son:

Alana Flores vs Florencia Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Rival desconocido

Lonche vs Willito

Los influencers y celebridades que son parte del evento cuentan con un amplio grupo de fans que los respalda, sin embargo, esto poco tiene que ver con las capacidades físicas y el entrenamiento de cada famoso.

Según análisis previos al evento Supernova Génesis 2026, así se perfilan las apuestas:

Alana Flores vs Florencia Vigna: La mexicana llega al ring como campeona defensora y con experiencia en peleas de exhibición , por lo que se ubica como favorita frente a Flor Vigna, quien debuta en este tipo de eventos.

Milica vs Ari Geli: Milica aparece con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli cuenta con un fuerte apoyo en redes sociales.

Mario Bautista vs Aarón Mercury: Mario Bautista es considerado favorito por su condición atlética y popularidad, pero Aarón Mercury podría dar la sorpresa y ganar.

El Abraham vs Nando: Este combate luce más parejo, aunque Abraham es visto con mejores posibilidades por su estilo agresivo y resistencia física.

Kim Shantal vs Rival desconocido: La incertidumbre sobre la identidad del contrincante coloca a Kim Shantal como favorita inicial , aunque el resultado dependerá de quién se confirme como su rival.

Lonche vs Willito: Lonche de Huevito es señalado como favorito por su experiencia en eventos anteriores, aunque Willito podría dar la sorpresa y remontar.

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Cuatro enfrentamientos de box donde todo está en juego, grandes estrellas musicales y tus hosts de confianza este 26 de abril EN VIVO, solo en Netflix. 🥊 pic.twitter.com/bKQRcSJwLR — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 9, 2026

Fechas importantes del Supernova Génesis 2026

Si eres fan del evento Supernova Génesis 2026, es importante que tomes en cuenta las siguientes fechas: