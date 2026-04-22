La segunda edición de Supernova Génesis es uno de los eventos más comentados del entretenimiento digital y el boxeo amateur. La Arena Ciudad de México será el escenario de una velada llena de adrenalina con la cartelera que incluye influencers y celebridades, además de varias presentaciones musicales.

Entre las peleas más esperadas de la noche está la de Alana Flores y la artista argentina Flor Vigna.

Supernova Génesis: ¿A qué hora es la pelea de Alana contra Flor Vigna?

El combate estelar entre Alana Flores y Flor Vigna en el Supernova Génesis se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La función tendrá lugar en la Arena Ciudad de México, ubicada en Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. El recinto puede albergar hasta a 22 mil 300 espectadores, según la distribución del escenario.

Según los organizadores, la apertura de puertas se hará desde las 15:00 horas. Las peleas preliminares comenzarán a las 16:00 horas, mientras que la cartelera principal arrancará a partir de las 19:00 horas.

Para quienes no podrán asistir a Supernova Génesis 2026, el evento será transmitido en vivo por Netflix, disponible para México y Latinoamérica sin costo adicional para los suscriptores de la plataforma.

Alana Flores ha destacado en este tipo de eventos de boxeo amateur, como en La Velada del Año 4, La Velada del Año 5, además de imponerse en Stream Fighters 3 y en Supernova Strikers frente a la actriz Gala Montes.

Mientras que Flor Vigna es una actriz, cantante, bailarina, modelo e influencer argentina que actualmente tiene 31 años. Es principalmente conocida por participar en realitys como Combate y Showmatch: Bailando por un sueño.

Todas las peleas que podrás ver en Supernova Génesis 2026

Durante la edición 2026 de Supernova Génesis, el próximo 26 de abril, en la Arena Ciudad de México, el público podrá apreciar varios enfrentamientos: