Ángela Aguilar acusa a Dua Lipa de copiar su look y usuarios bromean: ‘Hasta se casó en mayo para imitarla’

La cantante Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, protagonizan en redes sociales una nueva polémica y las críticas y burlas no cesan.

Todo comenzó cuando se viralizó un video de hace unos años en el que la esposa de Christian Nodal y su padre aseguraron que la intérprete británica Dua Lipa había copiado el icónico corte de cabello bob que caracterizaba a la cantante mexicana.

La conversación de los artistas rápidamente se convirtió en tendencia y desató miles de comentarios irónicos en plataformas como TikTok y X, antes Twitter.

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Ángela Aguilar acusa a Dua Lipa de copiar su look; Pepe Aguilar la respalda

En el clip, Pepe Aguilar recordó que su hija usa el corte bob desde pequeña y lo definió como parte de su identidad artística.

“Tu pelo, desde chiquitita, te ha gustado usarlo así. Desde chiquitita ha sido un distintivo tuyo”, aseguró el intérprete de “Por mujeres como tú”. Pero lo que más causó controversia fue que añadió: “Desde antes de Dua Lipa y todas estas mujeres”, en que los usuarios consideraron un tono despectivo.

Ángela Aguilar agregó a la conversación, con toda la seriedad del mundo, que Dua Lipa se cortó el cabello justo después de que ella lanzó Primero Soy Mexicana.

“Casualmente, (Dua Lipa) se cortó el cabello hace dos años cuando yo lancé Primero Soy Mexicana“, afirmó la cantante para argumentar su postura.

Aunque la declaración parecía ligera, los usuarios retomaron el tema y lo llevaron más lejos. Según internautas, Ángela y Pepe Aguilar insinuaron que la intérprete de “New Rules” y “Levitating” tomó como referencia a la ahora esposa de Christian Nodal para cortarse el cabello.

Y como no podían faltar las críticas, en redes comentan que el corte bob existió desde hace muchos años antes de que la Ángela naciera. Incluso ironizaron diciendo que Dua Lipa se casó en mayo para imitarla.

Algunos comentarios en redes sociales como TikTok fueron:

“ Dua Lipa se casó hoy y seguramente es porque vio que Ángela se había casado y quiso copiarle ”

“ Dua Lipa se acaba de casar para copiarle a Ángela , que según se iba a casar por la iglesia en Mayo ”

“Son unos soberbios”

“Alizée ya lo usaba ese mismo corte y otros con el mismo estilo desde el 2000”

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