Aneliz Aguilar habría sido expulsada de su universidad tras altercado | VIDEO

Aneliz Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, se encuentra en el ojo del huracán después de darse a conocer que supuestamente, la joven habría sido expulsada de la universidad en la que estudia por un altercado que escaló a la violencia física.

Aseguran que Aneliz Aguilar fue expulsada de su universidad

Fue el periodista Javier Ceriani quien presentó una serie de declaraciones donde señala como la hermana de Ángela Aguilar se habría metido en problemas, pese a que tiende a manejar un perfil bajo a comparación de sus hermanos: “Tenemos una nueva protagonista de la familia. Aneliz es la hija en las sombras, es muy parecida a la madre, la mandaron para Europa a estudiar, a Londres”, afirmó.

Durante el programa del comunicador, se presentó a un supuesto testigo de la universidad en la que estudia la joven en Europa, quien habló de los presuntos motivos por los que se habría dado de baja a la estudiante.

“A Aneliz la corrieron del colegio porque estuvo perdida por tres días, la corrieron, no fue a las clases. La roommate le tiró toda su ropa de su cuarto por la ventana y la quiso tirar a la chica, y por eso la corrieron”, aseguraron.

En ese sentido, también mencionaron que la situación habría escalado a tal grado que los padres de la joven, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, tuvieron que viajar a Londres para recoger a su hija.

Por su parte, Javier Ceriani criticó con dureza la supuesta actitud que habría tenido la joven y que la habría llevado a ser expulsada de su escuela. “Qué vergüenza que su padre tuvo que ir a buscarla, esta es la familia que nos quisieron vender. Nos han metido cuentos históricos, que son prestigiosos”, señaló.

¿Los rumores son reales?

Cabe mencionar que en el video no muestran alguna evidencia mayor sobre los supuestos hechos y la identidad de la persona que se comunicó con el programa de espectáculos no dio a conocer su identidad.

Actualmente, la joven tiene 28 años de edad y se encuentra comprometida. Desde hace tiempo, en sus redes sociales publica videos y fotos desde Houston, Texas; Miami, Florida, CDMX y Cancún, demostrando que vive en el continente americano.

La joven estudió Gestión Empresarial de Entretenimiento, por lo que es dudoso que haya vuelto a la universidad, a excepción que realice alguna especialidad. Hasta el momento, ni Aneliz Aguilar ni el resto de sus familiares se han pronunciado sobre los rumores de que fue expulsada de una escuela en Londres.