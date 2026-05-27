Primetime de Robert Pattinson: Teaser y de qué trata la película basada en Chris Hansen

La productora A24 lanzó este miércoles el primer teaser de Primetime, una película dirigida por Lance Oppenheim (Ren Faire) que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo y la cantante Phoebe Bridgers.

La cinta, prevista para estrenarse en otoño de 2026, explora los orígenes del programa To Catch a Predator (Atrapar a un depredador), emitido dentro de Dateline NBC, que se convirtió en un fenómeno cultural al exhibir en televisión a presuntos depredadores sexuales atrapados en operativos encubiertos.

Conoce de qué trata esta película y el perturbador teaser que ya se volvió viral en redes sociales. Además, descubre qué personaje interpreta el actor británico Robert Pattinson en esta ocasión.

Primetime de Robert Pattinson: Teaser y de qué trata la película del cazador de pedófilos

El teaser de Primetime muestra a Robert Pattinson en un montaje de pantalla dividida, recreando las célebres entrevistas de Chris Hansen con los sospechosos. Destacan frases como “¿Qué habría pasado si yo no estuviera aquí?” o “Al final del día, un hombre debe ser responsable de sus decisiones”, que reflejan la tensión de los encuentros entre el periodista y los criminales, mismos que fueron transmitidos en televisión.

De acuerdo con Deadline, la película se perfila como un thriller en la línea de Nightcrawler (2014), pues se mostrará un enfoque crítico hacia los métodos del programa, muy similar a lo que se vio en el documental Predators (2025), que cuestionó la ética detrás de estas operaciones mediáticas.

El filme Primetime estará cargado de suspenso, drama y reflexión sobre los límites entre periodismo, el espectáculo y la justicia.

First poster for ‘PRIMETIME’, starring Robert Pattinson, Phoebe Bridgers and Skyler Gisondo.



The film follows journalist Chris Hansen during the height of NBC’s To Catch a Predator, exploring how the controversial sting series became a cultural phenomenon while blurring the line… pic.twitter.com/a6zkDhi54P — Cinema Wire 🎥🎞️ (@CinemaWireNews) May 27, 2026

¿Qué personaje interpreta Robert Pattinson en Primetime?

El actor Robert Pattinson encarna a Chris Hansen, el periodista que se convirtió en rostro del programa To Catch a Predator. El británico será el encargado de mostrar no sólo al presentador televisivo, sino también al hombre detrás de las cámaras que enfrentaba dilemas éticos y la presión de sus superiores.

¿Quién es Chris Hansen?

Chris Hansen es un periodista estadounidense que alcanzó notoriedad en los 2000 gracias a To Catch a Predator, un segmento de Dateline NBC.

El programa consistía en mostrar en televisión operativos encubiertos donde actores fingían ser menores de edad en chats para atraer a sospechosos de pedofilia, quienes luego eran confrontados por Hansen frente a cámaras y arrestados por la policía.

Teaser oficial de la película Primetime: