¿Cuándo se estrena México 86, película de Netflix?

La nueva película mexicana de Netflix, México 86, promete dar de qué hablar frente a la fiebre por el Mundial de futbol que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

¿De qué trata México 86?

La sinopsis oficial de Netflix relata: “Con tintes de sátira y humor negro, México 86 relata la apuesta descabellada con la que México logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una audaz hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano“.

En esta ocasión, la película no está centrada en el deporte, sino en todo lo que sucedió antes de que la FIFA seleccionara a quién sería el anfitrión de 1986. La cinta sigue a Martín de la Torre, un burócrata mexicano.

Su devoción y pasión por el fútbol lo llevaron a convertir a México en la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, por segunda vez en su historia.

Cabe recordar que en un inicio, la FIFA había designado a Colombia como el país anfitrión, pero por diversas complicaciones, obligaron a cambiar el rumbo del evento.

Para conseguir la hazaña, el burócrata tuvo que romper ciertas reglas y abrirse un espacio para ganarle la jugada a Estados Unidos. El filme mezcla humor y drama; es dirigido por Gabriel Ripstein.

El talento de Hugo. El plan de Martín. El poder de Susana, El imperio del Tigre. El juego real no fue en la cancha. 🥅⚽️



Diego Luna, Karla Souza, Memo Villegas y Daniel Giménez Cacho encabezan la misión de rescatar la sede del mundial.

🇲🇽 "Mexico 86", 5 de junio, solo en… pic.twitter.com/ojKVUXY51p — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 8, 2026

¿Dónde ver y cuándo se estrena México 86?

La película es una producción de la plataforma de Netflix y estará disponible a partir del 5 de junio en la plataforma de streaming, por lo que es la antesala ideal para el Mundial.

La decisión busca aprovechar el entusiasmo global por la máxima fiesta del fútbol y conectar con los aficionados del deporte, en un drama fuera de las canchas.

México 86 es protagonizada y producida por Diego Luna. Además, su reparto lo conforman actores mexicanos de la talla de Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Memo Villegas o Juan Pablo Fernández entre otros.