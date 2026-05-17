Laura Pausini y Camila Cabello causaron furor durante un concierto el Kaseya Center de Miami, durante la gira Canto World Tour, al interpretar juntas “Víveme”. La ganadora del Festival de San Remo en 1993 contó a los asistentes que ésa noche estaba celebrando 52 años de vida y que su regalo era compartir el escenario con la joven cantante.

La actuación dejó en claro que ambas artistas se admiran y apoyan profundamente. La italiana y la cubano-estadounidense le regalaron al mundo un momento único que conmovió al público y se volvió viral en redes sociales.

Laura Pausini y Camila Cabello cantan a dueto ‘Víveme’ y cautivan al público

Laura Pausini y Camila Cabello compartieron el escenario el sábado en la noche, en Miami, donde interpretaron “Víveme”. La química entre ambas artistas fue evidente en el escenario, donde lucieron sus voces al alcanzar con facilidad las notas altas.

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El público respondió con ovaciones y mensajes de admiración, destacando la unión de dos generaciones de artistas que comparten sensibilidad y respeto mutuo.

“Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con Camila Cabello, ¡y se cumplió! Gracias por tu amistad y tu cariño. Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya! Gracias por tanto", escribió la cantante italiana con emoción más tarde en una publicación de X, antes Twitter, donde compartió un video junto a Camila cantando.

19. MIAMI 🇺🇸

Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con @Camila_Cabello , ¡y se cumplió! Gracias por tu amistad y tu cariño.

Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya!

Gracias por tanto. ❤️ pic.twitter.com/r3vuj7seHv — Laura Pausini (@LauraPausini) May 17, 2026

Mientras tanto, la cantante Camila Cabello, exintegrante de Fifth Harmony, también publicó en sus redes sociales un video de esta inesperada colaboración donde rememoró que cuando era niña solía interpretar “Víveme”, canción de Laura Pausini.

“Un recuerdo de mí cantando esto en mi habitación cuando tenía 12 años, siempre anhelando. La voz de una diosaaaa, te quiero, un honor cantar contigo Laura Pausini”, comentó la intérprete.

Además, en X, antes Twitter, circula un video en el que se deja entrever la relación de cordialidad y admiración mutua que existe entre la artista italiana y Cabello.

Mientras están en el escenario, al finalizar la interpretación de “Víveme”, Laura Pausini le dijo a Camila “Mi regalo de cumpleaños”, mientras estaban tomadas de la mano. Camila Cabello le respondió de inmediato: “Tú eres mi regalo y ni es mi cumpleaños”, lo que causó algunas risas.

La también compositora italiana se sinceró y le dijo: “Cuando me preguntaron qué quieres, dije ‘me gustaría cantar con Camila’ y cuando me contaste que sí... gracias”.

Camila Cabello visiblemente emocionada le aseguró que haría por ella cualquier cosa y añadió “eres una reina, esto es un sueño”, para luego salir del escenario.