Laura Pausini se entrega al público mexicano

Laura Pausini no sólo cantó: se volcó por completo. La intérprete italiana ofreció el primero de tres conciertos que ofrecerá en el país, con fechas también en Guadalajara y Monterrey, como parte de su Yo Canto World Tour, en lo que significó la presentación número 14 de esta gira internacional.

Ante un recinto completamente lleno, la cantante sostuvo una noche maratónica en la que, incluso, enfrentó los estragos de la altura de la capital, que le provocaron momentos de dificultad para respirar y la obligaron a recurrir al oxígeno. Aun así, regresó una y otra vez al escenario, decidida a no fallarle a su público, con dos encore que extendieron la velada.

El Dato: LAURA PAUSINI ha vendido cerca de 80 millones de discos. Su nueva gira la llevará a 45 ciudades en Europa y América.

“Estoy muy feliz de estar aquí en México. No soñé con ser una cantante famosa, de niña soñaba con ser cantante de piano bar. Imagínense todas las veces que subo al escenario y veo a todas esas personas que son mías y yo de ustedes. Cómanme, utilícenme”, expresó, en uno de los momentos más celebrados de la noche.

El espectáculo incluyó más de 30 canciones y funcionó como un recorrido emocional por las distintas etapas de su carrera. Desde clásicos como “La soledad”, “Amores extraños” “Inovidable”, “En cambio no” y “Víveme”, hasta nuevas interpretaciones de su álbum Yo canto Vol. 2, con el que rinde homenaje a figuras de la música en español como Shakira con “Antología”, Alejandro Sanz con “Cuando nadie me ve”, Bad Bunny con “Turista”; así como otras canciones de Joan Sebastian, Natalia Lafourcade y Ricky Martin, quien apareció a través de video.

Ana Torroja fue la invitada de la noche ı Foto: Cortesía Arena CDMX

Uno de los momentos más especiales fue la aparición de Ana Torroja para interpretar “Hijo de la luna”, así como la participación del italiano Achille Lauro en “16 de marzo”, a quien Pausini presentó como una sorpresa especial: “Esta noche les tengo un regalo, que llega directamente desde Italia. Invité a un amigo, un cantautor italiano que está haciendo historia en nuestro país”, dijo.

El montaje acompañó la magnitud del show: más de diez cambios de vestuario, accesorios mexicanos y unos guantes que eran de su madre; así como un escenario que fusionó lo medieval con lo futurista, con un pedestal en forma de espada que dominó la escena. Cada bloque: rock, acústico, noventero y latino, permitió a la cantante transitar por distintas atmósferas, sin perder cercanía con el público.

Entre canción y canción, la italiana compartió anécdotas sobre sus inicios, cuando soñaba con cantar en bares, lejos de imaginar el alcance global que alcanzaría su carrera, en la que ha grabado en cinco idiomas. “Cuando yo era niña…”, evocó, antes de hilar recuerdos que conectaron con su presente.

La interprete se despide ondeando la bandera mexicana. ı Foto: Cortesía Arena CDMX

También hubo espacio para la reflexión personal: “No ma… wey, la vida continúa y la persona que nos espera no debe de hacernos daño”, soltó con franqueza, arrancando aplausos y complicidad, para interpretar “Escucha atento”.

Para cerrar con broche de oro su concierto, la intérprete regresó dos veces al escenario, siendo la última muy especial ya que los músicos se habían retirado. “No puedo irme sin cantar una más”, dijo la cantante. Agradeció infinitamente todo el amor que le ha dado México, y fue complaciente con sus fans, al cantarles canciones que le pedían y no eran parte del repertorio de la noche.

Así, entre ovaciones constantes, regresos al escenario y una entrega sin reservas, Laura Pausini reafirmó por qué México es una de sus plazas más importantes. Una noche en la que, literalmente, se quedó sin aliento, pero nunca sin voz para su público mexicano.