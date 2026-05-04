Lucía Méndez: La música no muere, evoluciona

GRANDIOSAS Invicto regresa con una de sus alineaciones más diversas: Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Filipa Giordano, apostando por una mezcla de estilos, países y emociones que buscan reconectar con el público desde lo esencial: la canción.

En entrevista con La Razón, Lucía Méndez subrayó el espíritu de esta nueva etapa: “Estamos armando un repertorio con los grandes clásicos, canciones que la gente conoce, que puede cantar. Es un espectáculo muy diferente, muy especial, porque todas somos distintas, pero compartimos éxitos muy fuertes”.

El Tip: Grandiosas Invicto grabó previo un concierto que se lanzará en material audiovisual en los próximos meses en plataformas.

La cantante destacó que esta edición reúne talento de distintas latitudes, entre ellas México, España e Italia, con la incorporación de Ángela Carrasco y Filippa Giordano, cuya presencia aporta un matiz internacional al proyecto. “Es una mezcolanza muy interesante, porque cada una trae su historia, su estilo, su identidad, eso enriquece el show.

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Hugo Mejuto llevaba varios años proponiéndome ser parte del concepto, pero es hasta hoy que pudimos coincidir. Me encantó la idea de estar con compañeras de estilos muy distintos a las ediciones anteriores, donde todas llevaban la misma línea. Aquí el público se va a sorprender con lo que estamos preparando”.

Sobre el montaje bajo la dirección del productor Hugo Mejuto, la también actriz, resalta que: “Hugo apuesta por una dinámica escénica cambiante: duetos, momentos individuales y números grupales que rompen con la linealidad. No es un concierto plano, hay cambios de género, de ritmo, de energía. Eso lo hace muy atractivo para el público”, detalló.

Por su parte, Filippa Giordano enfatizó el valor emocional del espectáculo: “Estamos construyendo algo que tiene mucho corazón. No es sólo cantar, es transmitir historias, experiencias de vida, conectar desde lo que hemos vivido como mujeres y como artistas”.

Uno de los elementos clave será la reinterpretación de temas clásicos sin perder su esencia. “Hay nuevos arreglos, pero siempre respetando la canción. Si pierdes la esencia, no funciona”, coincidieron.

Además, el espectáculo busca dialogar con nuevas generaciones. “La música romántica no está peleada con los jóvenes. Ellos también buscan esas letras, esa emoción. Es algo que permanece”, afirmó Méndez, quien ha notado cómo su repertorio sigue vigente entre públicos jóvenes.

El show también se distingue por su propuesta visual, con vestuarios y producción que acompañan la potencia vocal de las intérpretes, consolidando una experiencia integral.

Grandiosas Invicto se presentará el próximo 06 de junio en la Arena Monterrey, así como el 27 de junio en la Arena CDMX, donde el público podrá presenciar esta fusión de talentos que, más allá de la nostalgia, apuesta por la permanencia de la música como un lenguaje universal.

Así, el proyecto reafirma su esencia: reunir voces que han marcado historia para demostrar que, como concluyó Lucía Méndez, “la música no muere, sólo encuentra nuevas formas de seguir llegando al gusto del público”.