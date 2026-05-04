David Alvarado retrata la lucha cultural chicana de Luis Valdez

Considerado, entre otras cosas, como el padre del teatro chicano, Luis Valdez ha llevado su narrativa frente a la resistencia política y el escepticismo de la industria, creando obras icónicas que desafían, celebran y expanden la historia americana. En entrevista con La Razón, David Alvarado, el realizador detrás de American Pachuco: The Legend of Luis Valdez revela que conoció al artista cuando tenía 21 años y fue a su universidad, “dio una charla, explicó su historia y me impresionó muchísimo, pude hablar y pasar un rato con él mientras estuvo ahí”.

Pasaron 15 años desde ese encuentro y Alvarado empezó a reflexionar seriamente sobre su propia carrera, se puso a pensar en cómo había llegado hasta donde estaba y en las figuras que lo habían inspirado, “recordé haber conocido a Luis Valdez, así que hice lo que hacen la mayoría de los cineastas y busqué en Google un documental sobre él, me sorprendió que nadie hubiera hecho nada sobre el gran artista y entonces pensé que tal vez yo podría hacer una película”, confesó, así fue como empezó todo.

La idea de hacer un documental sobre Valdez surgió en 2021, cuando Alvarado y su familia estuvieron prácticamente confinados en su apartamento de Nueva York durante la pandemia, tiempo en el que después de mucho pensar fue dándole forma a lo que ahora podemos ver en la pantalla grande.

El realizador explicó que aunque Valdez es conocido mayormente por haber dirigido La Bamba, que fue una película taquillera y es amada por personas de todo tipo, “tiene una obra extensa más allá de eso, por ejemplo, él hizo también la obra Zoot Suit, que fue la primera vez que un mexicano-americano logró que una producción así llegara a Broadway”. Además, “usó el teatro como herramienta de justicia social, logrando que la gente se uniera y luchara por los derechos de los trabajadores”, señaló.

Luis Valdez es considerado el pionero del teatro y cine chicano en EU. En 2015 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del ex presidente Barack Obama. ı Foto: Especial

Alvarado mencionó que a pesar de que “Estados Unidos afirma ser un lugar donde cualquiera puede llegar a buscar sus sueños, en ese sentido el mexicano-estadounidense tiene un desafío interesante porque una parte de este país antes era México y, sin embargo, el compatriota tiene que luchar repetidamente, generación tras generación, por la idea de que también pertenece a EU y creo que Luis tuvo que mirar eso y pensar cómo conservar su cultura como alguien conectado a México, sin dejar de ser estadounidense”.

“Su desafío ha sido ése toda su vida y es lo que ha abordado con su trabajo varias veces y de maneras con las que los chicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos conectan de una forma muy significativa, así que estoy muy emocionado de presentar mi documental en México para ver cuál es la experiencia mexicana con esta película, será muy interesante saber más sobre cómo perciben esta película y la lucha de Luis como estadounidense”, agregó.

Sobre cómo hizo American Pachuco, su director compartió que “es una película hecha en mayor parte a partir de archivos, de cientos de horas de material de los años 60 y los 70 de Luis y su trabajo, así que es una película más de naturaleza editorial, pero también filmamos muchas entrevistas con Luis y otras personas que han sido parte de sus producciones, en lo que fue una experiencia increíble por hablar sobre la vida de Luis con tanta gente e intentar reconstruir su historia”, concluyó.