Jonas Brothers y Cazzu dominan la jornada del Tecate Emblema 2026

Cazzu encendió el escenario del Festival Tecate Emblema 2026 en la CDMX con una presentación llena de energía, sensualidad y fuerza artística que hizo vibrar a miles de asistentes.

Ni la lluvia, los retrasos ni los charcos lograron detener la intensidad de la primera jornada del Tecate Emblema 2026. El sábado, el Autódromo Hermanos Rodríguez se transformó en una fiesta multitudinaria donde el pop, la nostalgia y la emoción colectiva terminaron imponiéndose sobre cualquier contratiempo climático. En una edición marcada por la entrega del público mexicano, Jonas Brothers y Cazzu se convirtieron en los grandes triunfadores de la noche.

Desde horas antes de que iniciaran los conciertos, miles de asistentes abarrotaron el recinto enfundados en impermeables, botas y sudaderas. La amenaza de tormenta no espantó a los fans, que se mantuvieron firmes esperando a figuras como Louis Tomlinson, Christian Chávez, LP, Mika y, por supuesto, los Jonas Brothers, quienes terminaron adueñándose del cierre del festival.

🔥🎶 El Festival Tecate Emblema 2026 hizo vibrar a la CDMX con una noche inolvidable. Louis Tomlinson emocionó a sus fans con un show lleno de cercanía, Mika desató la fiesta con su energía y carisma, RuPaul sorprendió con una explosiva presentación como DJ y Cazzu encendió el… pic.twitter.com/plft8DLMpU — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

Uno de los actos más comentados fue el de Cazzu. La argentina apareció en el escenario con una imagen sensual, poderosa y elegante que de inmediato encendió al público. Conquistó no sólo por sus canciones, sino por la cercanía que mostró con los asistentes, muchos de ellos completamente empapados tras varias horas bajo la lluvia.

“¿La están pasando bien?”, preguntó en distintos momentos de su presentación, preocupándose constantemente por el estado de sus seguidores. La trapera logró un concierto íntimo y explosivo al mismo tiempo, dominando el escenario con seguridad y una actitud relajada que terminó por conectar con el público mexicano. En redes sociales, múltiples asistentes destacaron la manera en que la cantante “abrazó” emocionalmente a sus fans durante el show.

▶ #Video | Cazzu (@cazzuoficial) encendió el Tecate Emblema 2026 con su presentación, donde hizo cantar y emocionar a los asistentes del evento; así se vivió el momento 👇🏻



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Pero si alguien provocó una auténtica locura colectiva fue Louis Tomlinson. El exintegrante de One Direction apareció entre gritos ensordecedores de miles de directioners que llevaban horas esperando verlo. Pancartas, lágrimas, celulares levantados y cánticos interminables acompañaron uno de los conciertos más esperados del día.

Previo a su actuación, el británico confesó el enorme cariño que siente por México y reconoció que cantar en el país siempre tiene una intensidad distinta. “Los conciertos aquí están probablemente en el top tres, si no en el primero, en emoción e intensidad”, declaró. También recordó con cariño sus visitas junto a One Direction y aseguró que existe “una especie de caos” en los shows mexicanos que simplemente ama.

La conexión con el público fue inmediata. Tomlinson incluso reconoció que los fans mexicanos lo hacen sentirse protegido arriba del escenario y admitió que siempre espera con emoción las fechas en el país. La nostalgia directioner se hizo presente durante todo el concierto, aunque el cantante dejó claro que hoy atraviesa una etapa sólida como solista.

Louis Tomlinson, exintegrante de la exitosa banda One Direction y una de las voces más queridas del pop británico, conquistó al público del Festival Tecate Emblema 2026 en la CDMX con una presentación cargada de emoción y cercanía. ı Foto: Carlos Mora

Otro momento importante llegó con Christian Chávez, quien convirtió su presentación en un mensaje de libertad y resistencia. El cantante habló contra el bullying, la violencia digital y los ataques en redes sociales, además de invitar a los asistentes a sentirse orgullosos de quienes son.

“Sean libres”, expresó frente a un público que respondió con aplausos y banderas multicolor. El ambiente diverso y festivo también se hizo notar con la presencia de varias drag queens invitadas a dinámicas y concursos dentro del festival.

LP aportó uno de los momentos vocalmente más potentes de la jornada, mientras Mika encendió al público con un show energético y colorido que ayudó a elevar el ánimo pese al clima complicado.

Mika brilló en el Festival Tecate Emblema 2026 en la CDMX con un espectáculo vibrante, colorido y lleno de carisma que puso a cantar y bailar a todo el público. ı Foto: Carlos Mora

Sin embargo, el cierre perteneció completamente a Jonas Brothers. Nick, Joe y Kevin aparecieron entre una explosión de gritos y celulares iluminando el cielo capitalino. Desde los primeros acordes quedó claro que serían los absolutos dueños de la noche.

Con una selección de éxitos que marcó a toda una generación, el trío estadounidense convirtió el escenario principal en una celebración masiva donde dominaron la emoción, los recuerdos y la euforia colectiva. Las fans mexicanas respondieron cantando cada tema de principio a fin, confirmando el vínculo especial que la agrupación mantiene con el país.

Aunque la lluvia obligó a realizar algunos ajustes logísticos y retrasos durante el sábado, el festival logró salir adelante con tranquilidad y buena organización. El público respondió con paciencia, entusiasmo y orden en una jornada donde el pop internacional terminó brillando incluso bajo la tormenta.