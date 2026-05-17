Se le rompe el corset a Kenia Os en pleno concierto | VIDEO

Se le rompe el corset a Kenia Os en pleno concierto

Kenia Os se encuentra en plena gira tras el lanzamiento de su más reciente álbum, K de Karma, donde ha vivido más de un inconveniente. Ahora, después de que sufriera un golpe de calor en Mérida, tuvo un accidente con su guardarropa.

Fue durante su concierto en León, mientras que interpretaba la canción Tommy y Pamela (que es una colaboración con su novio, Peso Pluma) que Kenia Os sufrió de un momento incómodo en medio del escenario frente a miles de fans.

Kenia Os tiene accidente con su guardarropa en pleno concierto

La famosa estaba en medio de su presentación y como parte de la coreografía, se lanzó al piso de espaldas, mientras que su bailarín la acompañaba en un baile lleno de sensualidad.

Sin embargo, cuando la joven artista se levantó, quedó en evidencia que se le había abierto el corset de la parte de atrás. Ella lucía un poco desconcertada al inicio, pero trataba de seguir con la presentación.

Kenia se sostuvo brevemente la parte frontal del top antes de darse cuenta de que no se movía mientras que ella permanecía quieta. También se puede ver como toca la parte de atrás para tratar de unirlo de nuevo, sin éxito.

Es después de varios segundos de incomodidad que el bailarín que la acompañaba se levanta del piso y se pone detrás de ella con la intención de volver a abrochar la pieza de ropa y que la presentación pueda seguir con normalidad.

Ella trata de bailar en su sitio con normalidad, mientras que el resto de sus bailarines siguen con la coreografía. Segundos después, el bailarín principal decide llevarla tras bambalinas mientras sostiene la parte trasera del corset.

La presentación tuvo que ser interrumpida por la ausencia de la artista, quien momentos después reapareció en el escenario y, según lo que explicaron algunos fans, contó la canción desde el inicio para complacer a sus seguidores.

El momento no pasó desapercibido y los fans de la artista reaccionaron rápidamente a lo ocurrido con mensajes donde celebraron la manera en la que se manejó el accidente de vestuario de Kenia Os sobre el escenario.

Algunas de las reacciones fueron las siguientes: