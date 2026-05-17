Antonio Banderas aclara los rumores de que está en bancarrota

El actor y director Antonio Banderas aclaró los recientes rumores en los que aseguraban que se encontraba en bancarrota y que por ese motivo es por el que se ha dedicado al teatro recientemente en Malagá, España.

Antonio Banderas niega estar en quiebra

Fue a través de sus propias redes sociales que Antonio Banderas aclaró cuál es su verdadera situación económica, así como el motivo detrás del por qué decidió hacer teatro a pesar de no recibir tantos beneficios del mismo.

“Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales”, comenzó en un largo mensaje respecto a su situación actual.

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Enseguida, negó los rumores de estar en quiebra: “La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, dijo.

Habló directamente sobre el proyecto de Teatro del Soho CaixaBank, en el que se planteó “hacer las cosas como creo que se deben hacer” y “buscar la excelencia” pese a las pérdidas económicas que “puede asumir sin ningún problema”. Agregó: “Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”, señaló.

COMUNICADO



Hola amigos.

Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.



La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen… pic.twitter.com/90auHEoU8y — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 17, 2026

En ese sentido, aseguró que continuará trabajando en el teatro y aclaró que la empresa opera como un teatro público, pues está pensada sin ánimo de lucro, por lo que “no recibe subvenciones de dinero público” y no lo hará mientras que el actor siga con vida.

“Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados”, aseguró antes de agradecer a los patrocinadores del proyecto, quienes también aportan a su continuidad.

Además, celebró el éxito que ha tenido el teatro: “El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”.

Finalizó con un mensaje directo: “No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz. Hasta la vista babies", se despidió Antonio Banderas.