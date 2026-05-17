MasterChef 24/7: ¿Quiénes son todos los participantes?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 inicia este 2026 y tendrá un formato diferente, de reality show de transmisión ininterrumpida.
La temporada inicia este 17 de mayo a las 8:00 pm y ahora será con nuevos participantes y no será una temporada de celebridades, sino combinada con personas que no son famosas e influencers.
¿Quiénes son los jueces de MasterChef 24/7?
Los jueces serán los mismo de las temporadas anteriores: Chef Adrián Herrera, Chef Poncho Cadena y la Chef Zahie Téllez, quienes estarán acompañados, nuevamente, de la conducción de Claudia Lizaldi.
Maestros de la escuela de MasterChef 24/7
En esta temporada como se va a transmitir en vivo todo el tiempo, los alumnos van a clases y retroalimentación de reconocidos chefs, además de los jueces, quienes le darán clases, tips y les ayudarán para llegar a las galas a preparar sus mejores platillos.
Los maestros de la escuela de MasterChef 24/7 son los chefs:
- Lili Cuéllar, experta en repostería
- Diego Niño, cocina de autor
- Isabel Carvajal
- Edgar Núñez
¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?
Los participantes se darán a conocer en el primer programa, solamente se conoce a uno que es el primer confirmado de la temporada que es el tiktoker Julio Vázquez.
Los fans van a tener que esperar a la transmisión del programa para conocer al resto de los participantes de esta edición del reality show de cocinar más importante de México.
¿Dónde ver MasterChef 24/7?
El programa de MasterChef 24/7 se puede ver a través del canal de Azteca Uno los domingos a las 8:00 pm y de lunes a viernes en el mismo canal a las 8:30 de la noche.
La transmisión 24/7 se podrá ver a través de Disney Plus y para poder acceder al contenido, los fans tienen que contar con una suscripción para poder ver todo sin censura.