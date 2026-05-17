MasterChef 24/7: ¿Quiénes son todos los participantes?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 inicia este 2026 y tendrá un formato diferente, de reality show de transmisión ininterrumpida.

La temporada inicia este 17 de mayo a las 8:00 pm y ahora será con nuevos participantes y no será una temporada de celebridades, sino combinada con personas que no son famosas e influencers.

¿Quiénes son los jueces de MasterChef 24/7?

Los jueces serán los mismo de las temporadas anteriores: Chef Adrián Herrera, Chef Poncho Cadena y la Chef Zahie Téllez, quienes estarán acompañados, nuevamente, de la conducción de Claudia Lizaldi.

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Maestros de la escuela de MasterChef 24/7

En esta temporada como se va a transmitir en vivo todo el tiempo, los alumnos van a clases y retroalimentación de reconocidos chefs, además de los jueces, quienes le darán clases, tips y les ayudarán para llegar a las galas a preparar sus mejores platillos.

Los maestros de la escuela de MasterChef 24/7 son los chefs:

Lili Cuéllar, experta en repostería

Diego Niño, cocina de autor

Isabel Carvajal

Edgar Núñez

La cocina está lista, los maestros del fuego preparados y los participantes listos para dejarlo TODO en la cocina más famosa de México. 👨‍🍳🔥#MasterChefMx 24/7 GRAN ESTRENO a las 8:00 p.m. por #AztecaUNO. 📺

Acceso Total en #DisneyPlus. ✨ pic.twitter.com/dls7u6LvI3 — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 17, 2026

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?

Los participantes se darán a conocer en el primer programa, solamente se conoce a uno que es el primer confirmado de la temporada que es el tiktoker Julio Vázquez.

Los fans van a tener que esperar a la transmisión del programa para conocer al resto de los participantes de esta edición del reality show de cocinar más importante de México.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

El programa de MasterChef 24/7 se puede ver a través del canal de Azteca Uno los domingos a las 8:00 pm y de lunes a viernes en el mismo canal a las 8:30 de la noche.

La transmisión 24/7 se podrá ver a través de Disney Plus y para poder acceder al contenido, los fans tienen que contar con una suscripción para poder ver todo sin censura.