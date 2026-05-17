La entrega de los Premios ¡Bravo! 2025 por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha generado un intenso debate al reconocer a la cantante Rosalía con el galardón de Música por su gira LUX. El anuncio sorprendió tanto a seguidores como a críticos, pues la artista catalana ha construido un espectáculo cargado de referencias religiosas mezcladas con sensualidad y estética contemporánea.

Mientras sus fans celebran el reconocimiento como un triunfo, sectores católicos más tradicionales cuestionan la decisión de premiar a la cantante, pues la acusan de banalizar símbolos que consideran sagrados. Además, otras personas señalan a Rosalía de estar alienada a la Iglesia en pleno auge de la ultraderecha en el mundo.

Rosalía es premiada por LUX por la Conferencia Episcopal Española y desata polémica

El LUX Tour de Rosalía acompaña al último disco de la cantante catalana. Los conciertos se han caracterizado por integrar elementos como confesionario, procesiones, velos, ángeles y cruces, reinterpretados en un contexto escénico que combina erotismo, la atmósfera de los clubes nocturnos y provocación.

Para la Conferencia Episcopal Española, el premio busca reconocer “valores evangélicos” y la capacidad de la artista de transmitir mensajes humanos y espirituales a través de su obra. En un comunicado aseguraron que LUX es “una obra de luz, emoción y trascendencia cultural”.

LUX Artista: Rosalía Género: Fusión Pop Disquera: Sony Music ı Foto: Especial

Sin embargo, la decisión de la CEE ha sido polémica y sumamente cuestionada. Algunos católicos consideran que Rosalía falta al respeto a Dios y a los símbolos religiosos al convertirlos en recursos teatrales y virales. El uso del confesionario como espacio para relatos íntimos de celebridades ha sido señalado como un ejemplo de trivialización de lo sagrado.

Entre las críticas, uno de los comentarios que más ha llamado la atención en X, antes Twitter, es: “La Conferencia Episcopal Española, woke, masónica, y alineada con el globalismo anticristiano y lo sexual, premia a Rosalía, la que se burla de los símbolos católicos en sus espectáculos, rayando el satanismo“.

Por otro lado, sus seguidores celebran el reconocimiento como un logro histórico, destacando que una institución de la magnitud de la Iglesia católica premie a una artista pop contemporánea. Para ellos, el galardón confirma la relevancia cultural actual de Rosalía y su capacidad de conectar con distintas generaciones.

La cantante Rosalía ı Foto: IG rosalia.vt

El arte como campo de disputa simbólica y política... aunque Rosalía no lo vea así

Más allá del ámbito artístico, la premiación de LUX de Rosalía de parte de la Conferencia Episcopal Española ha abierto un debate político y cultural. Algunos usuarios advierten que este gesto puede interpretarse como una alineación de la cantante con lo “tradicional” en un contexto de auge de la ultraderecha en Europa, lo que preocupa debido a la gran influencia que Rosalía ejerce sobre los jóvenes.

Al mismo tiempo, la mezcla de símbolos religiosos con lo carnal y lo sensual, premiada por una institución eclesiástica, es vista por muchos como una señal de que la Iglesia busca adaptarse a la cultura dominante para no desaparecer, aunque ello implique desdibujar sus propios criterios.