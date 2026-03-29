Rosalía reaparece con Loli Bahía tras cancelar concierto por enfermedad | VIDEO

Rosalía fue captada disfrutando de momentos de relajación en compañía de la modelo Loli Bahía, después de que días antes la cantante diera de qué hablar por cancelar un concierto en Milán por haber sufrido una intoxicación alimentaria.

Fue en el mismo concierto pasados los 40 minutos que Rosalía interrumpió su presentación para admitir que a pesar de sus intentos por sobreponerse a la enfermedad, estaba teniendo problemas para no vomitar sobre el escenario y dio por finalizada su presentación.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

“Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal“, contó a sus seguidores.

Después, la influencer compartió una foto suya en la ambulancia después de su presentación. “Me encuentro mejor. Muchas gracias por el amor y el entendimiento de todos los que estabais allí“, escribió.

Rosalía reaparece con Loli Bahía tras enfermedad

Junto a su círculo cercano, la estrella española fue vista en compañía de Loli Bahía, una modelo con quien hay rumores de un posible romance desde hace tiempo. Las famosas eran acompañadas por otras personas.

Rosalía paseando por el campo junto a su amiga Loli Bahia en Madrid. pic.twitter.com/aZ8QLrdhST — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 29, 2026

De acuerdo con los reportes, a Rosalía se le pudo ver sonriente, confirmando así que se encuentra mucho mejor después de haber protagonizado una crisis de salud que preocupó a sus fans.

La cantante de ‘La Yugular’ y Loli fueron vistas caminando tomadas de la mano junto a sus acompañantes, quienes además cuidaban de la mascota del grupo y permanecieron atentos a su bienestar durante la salida.

En otro momento, captaron a la cantautora saliendo de un restaurante con Loli en Madrid. El video dura apenas unos segundos y podemos ver a ambas celebridades caminando del edificio a su camioneta.

Rosalía mira a los reporteros y les sonríe amablemente, pero decide no quedarse a conversar y simplemente da a entender que se encuentra bien antes de continuar con las presentaciones de su gira Lux.