Rosalía se presentó el 25 de marzo en el Unipol Forum de Milán, en una noche que estaba destinada a ser una celebración más dentro de la gira LUX Tour. Sin embargo, la española causó preocupación y desconcierto entre sus seguidores cuando canceló el concierto casi a la mitad del show.

La cantante catalana se vio obligada a interrumpir su presentación debido a un grave problema de salud que la dejó sin fuerzas para continuar. Entre lágrimas, confesó que no podía seguir adelante y bajó del escenario para recibir atención médica urgente. Te contamos qué pasó y cuál es el diagnóstico.

¿Por qué Rosalía canceló su concierto en Milán?

Rosalía tuvo que cancelar su concierto en Milán pues, aunque intentó continuar con el espectáculo, su malestar físico se intensificó hasta hacer imposible que permaneciera en el escenario. Según contó la propia artista al público: “Estoy vomitando y con dolor, no puedo continuar”.

A pesar de su esfuerzo por no defraudar a sus seguidores, el dolor y los vómitos la obligaron a detener el concierto de manera abrupta. La cantante catalana ofreció disculpas al público del Unipol Forum y aseguró que su prioridad en ese momento era cuidar de su salud.

“Me siento fatal, pero necesito recuperarme”, comentó Rosalía ante la mirada de preocupación de los asistentes.

rosalía has canceled her show in milan due to illness pic.twitter.com/TEAEGL0B9K — NOVA (@iriptheslitt) March 25, 2026

Horas después, Rosalía reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus fans. La intérprete compartió una historia en Instagram donde asegura que su estado de salud es estable y que las próximas fechas de su gira en España siguen en pie.

Además, agradeció la comprensión y el amor de sus seguidores. “Feeling better, thank you so much for all the love and understanding from everyone who was there. Grazie Milan” (“Me siento mejor, muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias, Milán”), escribió sobre una fotografía en la que aparece recibiendo suero intravenoso mientras está acostada sobre una camilla.

Rosalía comparte que se siente mejor ı Foto: IG rosalia.vt

La razón detrás de la cancelación del concierto de Rosalía en Milán fue una intoxicación alimentaria grave. Esto fue causado por haber consumido alimentos o bebidas contaminados y provocó que la intérprete sintiera malestar estomacal, vómitos y deshidratación extrema.