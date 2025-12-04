Rosalía anuncia conciertos en México: Precio de boletos, preventa y venta

La cantante Rosalía sorprendió la mañana de este jueves 4 de diciembre al anunciar que viene a México con su tour Lux para ofrecer dos conciertos espectaculares en agosto de 2026.

La artista se presentará los días 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, lo que emocionó a sus fans, luego de que la famosa lanzara su nuevo álbum en noviembre pasado llamado Lux.

Además, Rosalía también se va a presentar en Guadalajara, en la página de Ticketmaster está programado el concierto para el día 15 de agosto en la Arena V.F.G.

TE RECOMENDAMOS: Causa revuelo Las IMPACTANTES FOTOS de cómo quedó el hombre que invadió jaula de una leona

¿Cuándo es la venta y preventa de boletos para Rosalía?

Ocesa anunció que la preventa de boletos para fans será el día 9 de diciembre a las 9:00 am .

La preventa normal será el día 10 de diciembre a las 11:00 am para tarjeta habientes Banamex.

La venta general será el día 11 de diciembre, igualmente, a las 11:00 am, todos los tipos de venta serán en la página de Ticketmaster.

Estas fechas de ventas y preventas aplican tanto para los shows en Ciudad de México como para el concierto que será en Guadalajara.

Precio de boletos para conciertos de Rosalía en México

Aún no se dan a conocer los precios oficiales de los conciertos de Rosalía, pero con base en conciertos anteriores que se han llevado a cabo en el mismo recinto de artistas internacionales, se espera que el precio de los boletos para Rosalía sea de unos 6 mil pesos el más caro y el más barato sea de unos mil pesos, esto es aproximado. Los fans tienen que esperar a que se realicen las ventas para conocer los precios originales.

Rosalía sorprendió en noviembre pasado con el estreno de su álbum, no solo por su nueva música, sino también porque en su reciente sencillo la artista cantó ópera en alemán, lo que dejó al descubierto sus habilidades vocales que nada tienen que ver con el género urbano.