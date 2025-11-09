Ellas son las mujeres y santas que inspiraron ‘Lux’, el álbum de Rosalía

El cuarto álbum de Rosalía, Lux, se ha convertido en uno de los más escuchados del año y sorprende su complejidad sonora, pero también la manera en la que aborda la teología. En ese sentido, la cantante se inspiró en santas y otras mujeres cercanas a la espiritualidad para su material discográfico.

"El disco está inspirado en mujeres Santas, en el misticismo femenino, en Santas de alrededor del mundo", compartió Rosalía en los días previos al lanzamiento de su cuarto material discográfico.

La catalana admitió que para el disco, estudió teología y que los idiomas que canta están relacionados con las mujeres que honra. A continuación, te compartimos cuáles son las figuras femeninas y las referencias a ellas en el álbum.

Las mujeres de ‘Lux’, el álbum de Rosalía

En una entrevista con Infobae, la intérprete de ‘Mundo Nuevo’ compartió quiénes fueron las mujeres en las que se inspiró para su álbum. En ese sentido, confesó que la selección de los idiomas que incorporó tienen mucho que ver con la figura mística que desea evocar en cada tema.

Santa Olga de Kiev- ‘De Madrugá’

Uno de los temas más esperados, ‘De Madrugá’, que originalmente fue creado para El Mal Querer, se reescribió pensando en Santa Olga de Kiev, una mujer ucraniana que vengó a su marido después de que este fuera asesinado por una tribu que buscaba casarla con su líder.

Olga quemó vivo a 20 pretendientes drevilianos; además, consiguió matar a 5 mil más con una fiesta falsa de reconciliación. Después, prometió la paz a cambio de tres pájaros de cada casa y de madrugada, ató todas las patas de las aves en brea para enviarlos de vuelta con telas encendidas. Después de ello, encontró en Constantinopla la religión y en Kiev, construyó iglesias y predicó el cristianismo, lo que la santificó.

Rabia al Adawiyya- ‘La Yugular’

La santa musulmana inspiró una canción que busca abordar la filosofía detrás del Islam, con la concepción de que todo se encuentra conectado entre sí. Según Rosalía, la mística Sufi escribía de amar a Dios por Dios mismo, más no por obtener una recompensa de ello o por miedo.

Rabia enfrentó la pobreza y la esclavitud; sin embargo, tras terminar las duras labores, pasaba la noche entera en oración y ayunaba durante días, hasta que un día su dueño la escuchó y le brindó la oportunidad de salir de su vida sirviendolo.

Rabia marchó al desierto para orar y llegar a ser una asceta. Volvió a la ciudad para vivir en una casita y fue su maestro espiritual Ḥasan al-Baṣrī, un conocido santo sufí al que se consideraba elevado al nivel de las siete almas sagradas.

Ryōnen Gensō- ‘Porcelana’

La canción aborda la estética y hace una referencia directa a una monja y poetisa japonesa que veía de una familia prestigiosa. Al buscar una educación más amplia, Haku-o Dotai la rechazó, pues consideraba que su belleza distraía a los discípulos del otro templo.

Como consecuencia, Ryōnen se quemó el rostro. Después, escribió sobre la desfiguración de su rostro y pudo entrar en su templo, donde fue discípula hasta su fallecimiento en 1682. Llegó a ser abadesa del templo y planeó ayudar a construir otro en su memoria.

Juana de Arco- ‘Jeanne’

Esta es una de las canciones que no forman parte de la versión digital de Lux, por lo que solo puedes encontrarla si compras el disco físico. Este es un tema que habla de la santificación.

En ese sentido, narra la historia de Juana de Arco, con un mensaje al colectivo queer. La artista reproduce al personaje histórico que desafió las normas del género y lo hace representándose como lo divino. A su vez, arde por su causa en vida.

Hay más mujeres místicas que Rosalía homenajea en su álbum como Miryam en hebreo, Santa Rosa de Lima y Santa Teresa, entre otras. Además, hace referencias a temas como la omnipresencia de Dios, la muerte y la Santísima Trinidad.