Filtran ‘Lux’, el álbum de Rosalía, a 48 horas del lanzamiento oficial

Se filtró el nuevo álbum de Rosalía, ‘Lux’, en el que la cantante española trabajó durante varios años. La artista y su equipo de trabajo enfrentan un duro golpe, ya que habían tratado de mantener privado todo lo referente al material discográfico.
El álbum de Rosalía se estrena el próximo 7 de noviembre y generó expectativa desde que fue anunciado por su peculiar temática divina. Ahora, todas las canciones que conforman al disco ya se encuentran en redes sociales.
La filtración ocurrió a través de plataformas de descarga y foros, donde comenzaron a circular versiones en baja calidad del álbum. Hasta ahora, se desconoce cómo fue que se obtuvo el material filtrado.
Dicha situación generó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras que unos señalaron que se trataba de una estrategia de mercadotecnia, otros se mostraron conmovidos por la filtración, al señalar que era un golpe duro e inesperado para la española.
Si bien algunos han pedido respeto y no escuchar el disco hasta su estreno, inevitablemente hay quienes ya lo han escuchado en las redes sociales, terminando así con la sorpresa para su lanzamiento en unos días.
La lista de canciones de ‘Lux’ de Rosalía son:
- Sexo, violencia y llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo
- Berghain (estreno oficial)
- La perla
- Mundo Nuevo
- De madrugá
- Dios es un stalker
- La yugular
- Focu ‘ranni
- Sauvignon blanc
- Jeanne
- Novia robot
- La rumba del perdón
- Memória
- Magnolias
La artista lanzó el pasado 27 de octubre el único single de ‘Lux’ antes de su lanzamiento, una canción llamada ‘Berghain’ en la que podemos escuchar una orquesta y a la famosa cantando ópera. Se trata de una colaboración con Björk e Yves Tumor que dio mucho de qué hablar.
El tema había generado gran expectativa en la audiencia, ya que nadie se esperaba escuchar a la famosa en una faceta bastante diferente a su era ‘Motomami’ que se caracterizaba por su sonido mucho más urbano.