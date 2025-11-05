Filtran ‘Lux’, el álbum de Rosalía, a 48 horas del lanzamiento oficial

Se filtró el nuevo álbum de Rosalía, ‘Lux’, en el que la cantante española trabajó durante varios años. La artista y su equipo de trabajo enfrentan un duro golpe, ya que habían tratado de mantener privado todo lo referente al material discográfico.

El álbum de Rosalía se estrena el próximo 7 de noviembre y generó expectativa desde que fue anunciado por su peculiar temática divina. Ahora, todas las canciones que conforman al disco ya se encuentran en redes sociales.

🚨 El nuevo disco de Rosalía, Lux, se filtró COMPLETO en internet dos días antes de su lanzamiento oficial del 7 de noviembre. Usuarios ya comparten el álbum entero en redes, pese a la campaña ultra controlada de la disquera. 👀🔥#Rosalía #Lux #Filtración pic.twitter.com/RlAAjBTDVN — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2025

La filtración ocurrió a través de plataformas de descarga y foros, donde comenzaron a circular versiones en baja calidad del álbum. Hasta ahora, se desconoce cómo fue que se obtuvo el material filtrado.

TE RECOMENDAMOS: Genera altas expectativas Rosalía se convierte en una Blancanieves moderna

Dicha situación generó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras que unos señalaron que se trataba de una estrategia de mercadotecnia, otros se mostraron conmovidos por la filtración, al señalar que era un golpe duro e inesperado para la española.

Si bien algunos han pedido respeto y no escuchar el disco hasta su estreno, inevitablemente hay quienes ya lo han escuchado en las redes sociales, terminando así con la sorpresa para su lanzamiento en unos días.

La lista de canciones de ‘Lux’ de Rosalía son:

Sexo, violencia y llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Berghain (estreno oficial) La perla Mundo Nuevo De madrugá Dios es un stalker La yugular Focu ‘ranni Sauvignon blanc Jeanne Novia robot La rumba del perdón Memória Magnolias

La artista lanzó el pasado 27 de octubre el único single de ‘Lux’ antes de su lanzamiento, una canción llamada ‘Berghain’ en la que podemos escuchar una orquesta y a la famosa cantando ópera. Se trata de una colaboración con Björk e Yves Tumor que dio mucho de qué hablar.

El tema había generado gran expectativa en la audiencia, ya que nadie se esperaba escuchar a la famosa en una faceta bastante diferente a su era ‘Motomami’ que se caracterizaba por su sonido mucho más urbano.