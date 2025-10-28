Rosalía se convierte en una Blancanieves moderna

La cantante española Rosalía ha generado altas expectativas de su próximo disco LUX, por los adelantos y pistas que ha dado y el éxito que tuvo Motomami. Ayer sorprendió con el video del sencillo “Berghain”, en el que no sólo colabora con Björk e Yves Tumor, sino que evoca a las cantantes de ópera, incluye a un grupo de coristas de música clásica y a la Orquesta Sinfónica de Londres. Además de convertirse en una Blanca Nieves de este mundo actual.

El clip inicia con Rosalía representando a una mujer que realiza sus actividades cotidianas, llega a su casa y, cuando está en su cocina, aparece la orquesta —violines, chelos, flautas, trompetas…— que comienza a tocar una especie de música sacra con coros. La cantante va más allá al cantar como en una ópera mientras plancha, tiende su cama y sale de su vivienda.

El Tip: Lux será el cuarto álbum de estudio de la cantante española y estará disponible a partir del 7 de noviembre.

Se le ve después viajando en el transporte público, donde de nuevo vuelve a cantar acompañada de la orquesta, pero ahora con la voz habitual de Rosalía. Cuando entra a un edificio, pasa entre un coro y la orquesta, al tiempo que aparece la imagen de un sagrado corazón, continuando con los guiños religiosos que ya ha mostrado en la portada del disco LUX.

Luego, la cantante de “Despechá” entra en un mundo de fantasía mientras suena la voz de Björk. Está sentada dando vida a una Blancanieves moderna rodeada de animales. Una escena que se transforma en una atmósfera oscura cuando uno de esos animales sangra o se tiñe de un tono negro. El tema se canta en tres idiomas: español, inglés y alemán.

18 temas tendrá el nuevo álbum de Rosalía

En las primeras 12 horas, el video registraba dos millones 722 mil visualizaciones. Además, generó reacciones en X: “‘Berghain’ es un disparo a la cabeza, es extrema, asfixiante, arriesgada, bellísima en su caos. Visualmente exquisita”, “la carta de presentación de LUX es un número orquesta tan atónito como inconcebible para todo referente pop de corte mainstream” y “el inicio de ‘Berghain’ me parece de lo más espectacular que ha hecho últimamente. Celestial” fueron algunos comentarios.