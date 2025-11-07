Rauw Alejandro reacciona a ‘La Perla’ de Rosalía y niega que sea para él

Rauw Alejandro se encuentra en el ojo del huracán, pues el nuevo lanzamiento musical de Rosalía, su álbum LUX, cuenta con una canción que ha generado polémica por quienes aseguran que está dedicada para el puertorriqueño.

Rauw Alejrando niega que Rosalía le haya dedicado ‘La Perla’

A pesar de todo, Rauw Alejandro decidió tomarse un momento en medio del tramo de su gira Cosa Nuestra por México para dar una declaración con la que busca deslindarse de la canción ‘La Perla’ de Rosalía.

no confundan los protagonistas… 🎬🎥

esa pelicula paso hace rato 🚶🏽‍♂️🚶🏽‍♂️🚶🏽‍♂️ — RAÚL (@rauwalejandro) November 7, 2025

“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato", comentó el cantante puertorriqueño, recordando que terminó con la española a mediados del 2022.

Esto ha generado reacciones divididas entre quienes lo apoyan y recuerdan que la famosa ha tenido breves relaciones con otros hombres como Jeremy Allen White y quienes citan frases de la canción de la celebridad como “dirá que no fue él, que fue su doppelgänger” o “es lo que un terrorista emocional diría”.

Las ‘indirectas’ de La Perla de Rosalía a Rauw Alejandro

Son un par de detalles los que para muchos, indican que la canción estaría dedicada al cantante. La principal es el título, ya que en su canción ‘Promesa’ de la colaboración que hicieron Rauw y Rosalía cuando eran pareja, ella lo compara con una perla.

"Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar“, canta la artista en el tema del 2023, poco antes de su ruptura amorosa.

Otro detalle es que en ‘La Perla’ se menciona “su masterpiece, su colección de bras", lo que podría hacer referencia a que el cantante recibe estos objetos en varios de sus conciertos.

Además, en la canción hablan sobre una infidelidad. Cabe recordar que tras la ruptura, se especuló que los artistas habían terminado su relación porque él fue infiel, algo que el boricua negó con su tema ‘Hayami Hana’.

@costarenato3 Rosalía chamou o Rauw Alejandro de “terrorista emocional” em nova música? Rosalía acabou de lançar o álbum “LUX” e a faixa “La Perla” já tá rendendo! Na música, ela faz referência a letra de “PROMESA” — parceria dos dois — onde chamava o ex noivo de “pérola” de forma carinhosa. O casal terminou em meados de 2023 e, agora, em “La Perla”, ela volta a chamá-lo de pérola, mas com outro sentido: algo “que dá trabalho demais” e “não é confiável”. Na música ela não poupou palavras ao chamá-lo de “ladrão de paz”, “red flag ambulante” e até “terrorista emocional”. O que acharam da alfinetada da diva? #Rosalía #RauwAlejandro ♬ La Perla - ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia

Letra de ‘La Perla’ de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin, vas a terapia

Si al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o