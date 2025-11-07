Rauw Alejandro reacciona a ‘La Perla’ de Rosalía y niega que sea para él

Rauw Alejandro se encuentra en el ojo del huracán, pues el nuevo lanzamiento musical de Rosalía, su álbum LUX, cuenta con una canción que ha generado polémica por quienes aseguran que está dedicada para el puertorriqueño.
Rauw Alejrando niega que Rosalía le haya dedicado ‘La Perla’
A pesar de todo, Rauw Alejandro decidió tomarse un momento en medio del tramo de su gira Cosa Nuestra por México para dar una declaración con la que busca deslindarse de la canción ‘La Perla’ de Rosalía.
“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato", comentó el cantante puertorriqueño, recordando que terminó con la española a mediados del 2022.
Esto ha generado reacciones divididas entre quienes lo apoyan y recuerdan que la famosa ha tenido breves relaciones con otros hombres como Jeremy Allen White y quienes citan frases de la canción de la celebridad como “dirá que no fue él, que fue su doppelgänger” o “es lo que un terrorista emocional diría”.
Las ‘indirectas’ de La Perla de Rosalía a Rauw Alejandro
Son un par de detalles los que para muchos, indican que la canción estaría dedicada al cantante. La principal es el título, ya que en su canción ‘Promesa’ de la colaboración que hicieron Rauw y Rosalía cuando eran pareja, ella lo compara con una perla.
"Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar“, canta la artista en el tema del 2023, poco antes de su ruptura amorosa.
Otro detalle es que en ‘La Perla’ se menciona “su masterpiece, su colección de bras", lo que podría hacer referencia a que el cantante recibe estos objetos en varios de sus conciertos.
Además, en la canción hablan sobre una infidelidad. Cabe recordar que tras la ruptura, se especuló que los artistas habían terminado su relación porque él fue infiel, algo que el boricua negó con su tema ‘Hayami Hana’.
Letra de ‘La Perla’ de Rosalía
Hola
Ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin, vas a terapia
Si al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o