La atrevida FOTO de Rauw Alejandro con un coco que encendió las redes sociales

Rauw Alejandro encendió las redes sociales por una atrevida foto que publicó a través de su cuenta de Instagram en una serie de fotos en las que dejó muy poco a la imaginación y provocó sensación al poder ver su físico al desnudo.

Rauw Alejandro posa con un coco

A través de redes sociales, Rauw Alejandro publicó una foto que desató todo tipo de comentarios, pues en la imagen lo podemos ver en la playa durante la noche mientras se cubre solo con un par de cocos.

La atrevida foto de Rauw Alejandro con un coco ı Foto: IG

En ese sentido, el artista mira hacia abajo mientras posa. Podemos ver sus tatuajes, además de su rostro para confirmar su identidad. El famoso lleva un reloj en la muñeca, pero nada más de ropa que lo pueda cubrir de algún accidente.

TE RECOMENDAMOS: Celebran su amistad Selena Gomez comparte FOTOS de Taylor Swift en su boda con Benny Blanco

Sin embargo, el actor se cubre con un enorme coco café en la zona íntima, además de que en la otra, sostiene la mitad de la cáscara de un coco color verde.

La publicación tenía una segunda foto donde el artista se encuentra más cerca de la cámara y sigue cubriéndose. Se trata de una imagen borrosa que sigue con el estilo casual y sensual de Rauw.

El mensaje del famoso fue simplemente la palabra “shhh” y un emoji de coco. La imagen generó todo tipo de reacciones, incluyendo enormes halados al físico del ex novio de Rosalía, quien decidió calentar las redes sociales con la fuerte imagen de él desnudo.

Y es que el cantante se ha convertido en uno de los favoritos de la música latina, no solo por sus canciones y conceptos discográficos que lo han catapultado al éxito, sino por su personalidad amable y también su apariencia que lo ha transformado en un ‘sex symbol’ para muchas.

A pesar del éxito que tuvo la foto de Rauw Alejandro con un coco, parece ser que el artista la borro. Se desconoce si fue porque no le ha gustado la reacción del público o simplemente, una petición externa.