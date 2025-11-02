Rauw Alejandro celebra Día de Muertos en México; así fue su experiencia | FOTOS

Tacos de asada y más

Rauw Alejandro no perdió la oportunidad de celebrar Día de Muertos en tierras mexicanas. El cantante aprovechó que tiene una serie de conciertos en le país como parte de su gira ‘Cosa Nuestra’ y quiso unirse a la tradición del país.

Rauw Alejandro en México

“Cosa Nuestra ya está en México…. y con 10 funciones, qué me dicen?“, publicó Rauw Alejandro en su cuenta de Instagram en un post que acompañó con una serie de imágenes que muestran lo bien que la pasó este Día de Muertos.

Las imágenes rápidamente captaron la atención de sus fans, ya que muestran al artista puertorriqueño disfrutando de la gastronomía local y en compañía de su equipo paseando por Nuevo León.

El famoso llevó una vestimenta formal pero sencilla compuesta por pantalón negro, camisa, corbata verde, chaleco y una chaqueta oscura de cuero. Sin embargo, lo más impresionante fue su maquillaje.

Rauw llevaba un maquillaje de calavera con un girasol en la parte superior. De este modo, el artista nos mostró su propia versión de un catrín moderno junto con sus varios acompañantes, que llevaban una vestimenta y maquillaje similar.

Las fotos revelan que el intérprete de ‘Punto 40′ y su equipo probaron tacos de carne asada, uno de los platillos más representativos de la región. Además, visitaron un antro y aparentemente nadie los reconoció gracias al maquillaje, con el que lograron pasar desapercibidos.

Las redes sociales reaccionaron de manera positiva a la aparición de Rauw Alejandro en México y le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Te dejamos algunos de ellos:

“Te puedes aparecer en mi habitación de noche con ese look, no me asustaría para nada.”

“Quiero tener miedo, pero eres hermoso.”

“Que se me suba el muerto.”

“Te recibimos con los brazos abiertos como siempre.”

“Ahora resulta, Rosalía y Rauw en México.”

¿Cuándo y dónde se presentará Rauw Alejandro en México?

Las fechas en las que el artista se presentará en México son las siguientes: