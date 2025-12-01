Las IMPACTANTES FOTOS de cómo quedó el hombre que invadió jaula de una leona

Así quedó el hombre que invadió la jaula de la leona en Brasil

El video de un hombre que entra a la jaula de una leona y muere brutalmente atacado por el animal cuando invadió su territorio.

En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento en el que un joven entra al zoológico, cuando de repente está trepado en lo alto de la jaula de la leona y se mete bajando por un árbol.

En las imágenes se puede ver que la leona estaba en la mica transparente que divide a los animales del público, ella estaba dejándose ver por los visitantes y de repente vio que un invasor empezó a bajar por el árbol.

El animal a toda velocidad corrió por toda su jaula para ir a ver al hombre que estaba invadiendo su casa. El hombre bajó por el árbol y cuando estaba a punto de llegar al suelo, el animal lo jala y lo tira del árbol.

El hombre se levanta y a lo lejos se puede ver que intenta correr del ataque del animal, pero ya era muy tarde. Sin embargo, después las imágenes se tornan más duras.

Los asistentes al zoológico que estaban viendo la jaula de la leona presenciaron todo lo sucedido, lo que dejó impactados a los usuarios, quienes tuvieron que ser evacuados del zoológico, pues los elementos de seguridad y emergencia tuvieron que activar el protocolo para atender la situación.

Así quedó el cuerpo del hombre que entró a la jaula de la leona

En redes sociales se difundió otro video en el que se puede ver cómo quedó el cuerpo del hombre que entró a invadir la jaula de la leona.

En las fuerte fotos se puede ver que el cuerpo del hombre de 19 años quedó tendido sobre el piso de tierra de la jaula de la leona.

El hombre vestía una playera blanca y también unos shorts color azul.

Después del ataque se puede ver a la leona con el hocico lleno de sangre y el cuerpo del hombre tirado en una esquina de la jaula.

Así quedó el joven tras entrar a la jaula de la leona ı Foto: Redes sociales

En las imágenes se observa que el hombre tiene parte de la cabeza y el cuello desangrado, por lo que se especula que la leona le dio una mordida mortal en la parte del cuello para acabar con su vida.

La leona a la que le invadieron su jaula en el zoológico de Brasil ı Foto: Redes sociales

Asimismo, se puede ver que tenía los pantalones abajo posiblemente la leona lo arrastró y por eso terminó así.

Según la información el hombre padecía de sus facultades mentales, aunque también se difundió que tenía un historial criminal largo y que presuntamente ingresó a la jaula porque pretendía que el animal le quitara la vida.

Los cuerpos de emergencia entraron a la jaula de la leona pero trataron de alejarla con sonidos de disparos y hasta con humo para que los elementos pudieran sacar los restos del hombre.