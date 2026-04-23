¿Cuándo y a qué hora es la lluvia de estrellas Líridas en abril 2026?

Las estrellas Líridas son realmente meteoros, y estos son fragmentos del cometa C/1961 G1 Thatcher, que completa su órbita alrededor del Sol cada 415 años; por lo que su paso deja desprendimientos que pueden ser vistos en la Tierra luego de entrar en contacto con la atmósfera.

Estas estrellas han podido ser observadas desde hace 2 mil 600 años, por lo que este fenómeno ha podido ser disfrutado por los fanáticos de la astronomía durante varios años consecutivos.

Este mes la lluvia de estrellas Líridas comenzó a ser visible principalmente en el hemisferio norte desde el 16 de abril, y continuará activo hasta el sábado 25 de abril, por lo que aún quedan un par de días para apreciarlas.

Lluvia de estrellas ı Foto: larazondemexico

¿A qué hora y cómo ver la lluvia de estrellas Líridas?

Se estima que cada hora se pueda observar un promedio de 18 a 20 meteoros por hora, y serán visibles altededor de las 21:40 horas del horario penínsular, que es alrededor de las 13:40 horas UTC.

Para poder observar la lluvia de estrellas Líridas durante los últimos días que estén activas se recomienda realizarlo en un lugar que se encuentre lo más lejos de las luces nocturnas de la ciudad.

El no tener contaminación lumínica permite que las conocidas como estrellas fugaces puedan ser apreciadas a simple vista, sin necesidad de utilizar algún artefacto adicional.

Pese a que las Líridas obtienen su nobre por la constelación de Lyra y podría pensarse que solamente serán visibles en dicha ubicación, estas pueden ser percibidas desde cualquier parte del cielo; principalmente en las zonas más oscuras con dirección opuesta a la posición de la Luna.

Lluvia de estrellas ı Foto: Freepik (IA)

Las líridas son menos rápidos que otros meteoros, por lo que estas pueden ser vistas por más tiempo que otras lluvias de estrellas, lo que las hace uno de los fenómenos más esperados por las personas que disfrutan de darse un tiempo para observarlas.

Las Líridas son una de las lluvias de estrellas más antigüas, pues la primera vez en la que se registraron avistamientos de estas fue en el año 687 A.C. por los astrónomos de la dinastía Zhou de China.

Cuando el cometa Thatcher se acerca el Sol, el calor proveniente de la gigante estrella libera granos de polvo y roca que luego quedan suspendidos en una órbita para posteriormente entrar en la atmósfera terrestre.

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