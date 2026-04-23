Crocs del Dr. Simi, ¿dónde comprarlas y cuál es su precio?

La colaboración entre Dr. Simi y Crocs ha sido una de las más inesperadas, por lo que incluso algunos usuarios comenzaron a dudar de su veracidad, pues en ocasiones los fanáticos del personaje de la farmacia realizan ediciones con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, este lanzamiento es un hecho, y se trata de un par de este calzado ligero hecho de croslite antideslizante y resistente en el que aparece la cara del personaje de Farmacias Similares, el Dr. Simi.

Las crocs de Dr. Simi son de colr blanco como la bata del personaje, y cuentan con un par de Jibblitz con la cara del Doctor de bigotes blancos y su corbata, pero los detalles de esta colaboración no se detienen ahí.

El par de crocs del Dr. Simi incluyen su cara al interior de la suela con la leyenda Crocs debajo, la firma autógrafa del doctor en la esquina del calzado, su cara en un círculo que une ambas partes de la sandalia, e incluso su nariz y bigotes en la parte de atrás.

Crocs del Dr. Simi ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde comprar las crocs del Dr. Simi?

Estas sandalias de color blanco pueden adquirirse directamente en la página oficial de Crocs México, y el costo por cada par es de mil 499 pesos con IVA incluido, con envío adicional desde los 143.84 pesos; además, a partir de 2 mil 100 pesos cuenta con hasta 3 meses sin intereses.

Este inesperado lanzamiento no solamente cuenta con el par que tiene la icónica cara del Dr. Simi, sino que también se encuentran unos Jibbitz disponibles en paquete de 5.

Estos Jibblitz del Dr. Simi tienen un costo de 499 pesos, y en estos 5 diseños el personaje de la farmacia mexicana sale con distintas vestimentas que; por supuesto, incluyen un par de Crocs para completar el outfit.

Crocs del Dr. Simi ı Foto: Captura de pantalla

Las Crocs de Dr. Simi para mujer están disponibles desde la talla 21 hasta la talla 29, y para hombre están disponibles desde la talla 20 hasta la talla 31 mexicana; sin embargo, algunas de estas tallas en ambas opciones ya se encuentran agotadas.

Los fanáticos de este personaje podrán disfrutar no solo de un calzado único, sino de un par bastante versátil y cómodo que pueden utilizar en cualquier tipo de ocasiones.

Crocs del Dr. Simi ı Foto: Captura de pantalla

Este lanzamiento llegó justo a tiempo para aquellos que tengan unas vacaciones planeadas para el verano, pues sin duda alguna este par de Crocs en colaboración con el Dr. Simi llamarán la atención en cualquier lugar.

Crocs del Dr. Simi ı Foto: Captura de pantalla

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