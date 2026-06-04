Nicole Verón es presuntamente detenida tras choque letal; la expolicía da su versión

Una expolicía de Buenos Aires fue presuntamente detenida por verse involucrada en un accidente automovilístico letal, la ahora creadora de contenido aclara la situación en redes sociales.

Medios locales aseguran que la expolicía argentina fue detenida por verse involucrada en un choque que ocurrió en la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, en donde se tuvo como resultado la muerte de un hombre de 48 años de edad.

Presuntamente Nicole Verón fue detenida junto a su amiga Janice Sochas, quienes antes de que se registrara el accidente automóvilisto publicaron un video conduciendo su vehículo a 230 kilómetros por hora por medio de redes sociales.

De acuerdo con los reportes de los medios argentinos, en el accidente ocurrido en el kilómetro 23,6 de la autopista Ricchieri se vieron implicados un vehículo Toyota Etios, una camioneta Ford Ecosport y un BMW de alta gama.

Asimismo, apuntan que quienes se encontraban dentro del vehículo BMW eran Nicole Verón, Janice Sochas y una joven de 17 años de edad; sin embargo, las creadoras aclararon la situación por medio de redes sociales.

Vehículo del accidente ocurrido en el kilómetro 23,6 de la autopista Ricchieri ı Foto: Redes Sociales

Nicole Verón y Janice Sochas aseguran que no están implicadas en el choque

Ambas mujeres se pronunciaron luego de que medios argentinos aseguraran que la expolicía de Buenos Aires y su amiga no solamente fueron detenidas por el choque letal, sino que eran investigadas por portar un arma de fuego, municiones y sustancias nocivas.

Nicole Verón aseguró por medio de redes sociales que ella no está implicada en la muerte del hombre de 48 años de edad, por lo que ni ella ni su amiga se encuentran detenidas o bajo investigación.

“Yo no tengo nada que ver con el accidente que se produjo en la autopista, falleció lamentablemente una persona la cual fue quien iba manejando a alata velocidad que fue lo que ocasiona nuestro accidente así el de otro vehículo” aseveró Verón en su publicación.

Publicaciones de Nicole Verón y Janice Sochas ı Foto: Captura de pantalla

Apuntó que no portaba un arma de fuego, por lo que pidió a los medios que no continuaran replicando dicha información; “ustedes creen que si yo tuviera en mi causa esa tremenda carátula no estaría detrás de rejas?” apuntó.

Por su parte, Janice Sochas apuntó que la información que circula en medios sobre ella y de Nicole Verón “son puras falacias, se está encargando de todo la justicia” y precisó que el caso está en manos de su abogado.

Imágenes del incidente y la presunta evidencia ı Foto: Redes Sociales

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